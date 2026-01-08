Могат ли пусковите установки HIMARS да обрекат Тайван?

Ожесточен дебат разкъсва военните експерти от известно време. Докато Съединените щати продължават да сипят разнообразни оръжия на затруднената островна демокрация Тайван, Пекин започна да атакува, провеждайки мащабни военни учения точно край бреговете на острова, симулирайки ракетни атаки и практикувайки блокади и това, което изглежда като инвазия.

Последният кръг от китайски учения около Тайван се проведе в отговор на решението на администрацията на Тръмп да изпрати оръжия на стойност 11 милиарда долара на Тайван.

Правката включваше ракети Javelin, гаубици, ракети ATACMS, барикадни боеприпаси и HIMARS. Целта беше да се засили отбраната на Тайван срещу Китай. Вашингтон твърди, че пратката е част от задълженията на Америка към Тайван съгласно Закона за отношенията с Тайван, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Една система, по-специално, предизвика буря от противоречия както в американските военни (и тайванските) кръгове, така и сред китайските военни експерти. Това е произведената в САЩ система за високомобилна артилерийска ракетна система (HIMARS). Тази система се превърна в основен елемент от войната в Украйна и се използва много често от американските военни и техните съюзници в Близкия изток.

Тайванските и американските военни експерти смятат, че системата HIMARS е основният елемент на всяка асиметрична отбранителна стратегия.

Тази система позволява на въоръжените сили на Тайван да се съсредоточат върху мобилна, динамична защита на своя остров, която увеличава оцеляването на техните сили, докато са под атака от Китай.

HIMARS може да се използва в различни ситуации, като например крайбрежна отбрана. С обхват от 186 мили (300 километра), те биха могли да позволят на защитниците на Тайван потенциално да атакуват китайски военни кораби и сили, докато те се струпват в пристанища в Китай (като Далян или Фуджиан). Тайпей вярва, че HIMARS може да бъде от съществено значение за противокорабната противоракетна отбрана.

Като цяло, както тайванските, така и американските военни планират да превърнат Тайван и околните му води в непроницаем „адски пейзаж“. HIMARS и другите оръжия, изпратени на Тайван от администрацията на Тръмп, са част от този план. Тайванската армия се обучава, за да гарантира, че техните HIMARS са дългосрочни играчи за отбраната на острова, дори ако китайските сили превземат плажовете. Ключовият елемент за Тайван е да разпръсне своите HIMARS, използвайки градските центрове за прикритие и премествайки ги из цялата провинция на Тайван.

Един китайски военен изследовател по-специално, Фу Джъннан, смята, че HIMARS е система, която не е подходяща за уникалната география на Тайван. Аргументът на Фу е, че американската система HIMARS е предназначена за големи, открити бойни полета. С други думи, HIMARS се справя добре с онези сили, които използват системата в пустинята и калните равнини на Източна Европа – особено Украйна, където системите са използвани с голям ефект. Но тази система няма да се справи с този терен в Тайван.

Тайван има суров, планински и неприветлив терен, който обхваща неговата провинция.

Отвъд провинцията му се намират големите градове на Тайван, които са гъсто населени райони. Тези градове ще се превърнат в фокусни точки на всяко китайско нашествие в страната – и HIMARS ще има трудности при прилагането на техниката си „стреляй и бягай“, която я прави толкова желана отбранителна система.

За да може HIMARS да осигури динамичната защита, която стратегическите плановици на Тайван очакват, нуждите от гориво за тази мобилна система са огромни. По време на блокада и/или инвазия, веригите за доставки, поддържащи отбранителните системи на острова, ще бъдат под огромен натиск. А градовете затрудняват прилагането на методологията „стреляй и бягай“ на HIMARS поради тесните пространства и пренаселеността на тези райони.

Проблемът с мобилността, пред който са изправени системите HIMARS в големите градове на Тайван, няма да бъде подобрен в провинцията. В дивата природа на Тайван именно планинският, неравен терен прави динамичната стрелба и бягане проблем.

Фактът, че Тайван планира да използва HIMARS за атака на китайски пристанища, след като бъде засечено масивно струпване на китайски войски, означава, че импулсът Китай да удари Тайван, дори преди силите му да са се събрали на ключовите места за спедиция на континента, е висок.

Нещо повече, въпреки всички приказки от китайска страна за това как преодоляват заплахата, която HIMARS представлява за тях, китайската технология за откриване не е толкова добра, колкото ни бяха накарани да вярваме. Това е особено вярно след успешния тактически рейд на администрацията на Тръмп срещу Каракас, Венецуела, който доведе до залавянето на Николас Мадуро. Нито една от китайските радарни системи за ранно предупреждение не е засекла американските сили, движещи се над Каракас, което показва, че западните технологии за потискане са ефективни срещу китайското оборудване за откриване - същият вид системи, които несъмнено биха били разположени от Тайван и неговите съюзници като прелюдия към евентуално бомбардиране на китайски пристанища с HIMARS.

HIMARS може да помогне - но ще спаси ли Тайван?

Макар че е вярно, че системите HIMARS ще имат по-трудно маневриране в географията на Тайван, отколкото в Украйна или Близкия изток, и това би могло да доведе до тяхното унищожение, в навечерието на евентуална китайска атака срещу острова, Тайпе вероятно ще може да произведе няколко залпа от своите системи HIMARS, докато китайските сили се струпват в сборните си пунктове.

След като китайските сили са в ход и обкръжат острова обаче, е вероятно намалената мобилност и обтегнатите вериги за доставки на HIMARS драстично да намалят тяхната полезност и ефективност за отбраната на острова.