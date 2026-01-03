Как Китай планира да изпрати най-голямата армия в света на Тайван

Денят е мрачен в северната част на Тайван и рибарите са се събрали на плажа Линкоу, за да обсъдят улова за деня.

Намираме се на около 30 минути път с кола от Тайпе, а при по-топло време тук може да се видят семейства под чадъри на пясъка, дошли да избягат от шума и суматохата на града.

На пръв поглед плажът Линкоу изглежда като всеки друг. Но той може би е едно от най-опасните места в Тайван, а може би и в света. Това е един от 20-те „червени плажа“ – участъци от тайванското крайбрежие, които се считат за вероятни места за десант на Китай по време на инвазия.

Линкоу е част от крайбрежието на град Ню Тайпе, община, която обгражда столицата. От всички червени плажове този има най-голяма стратегическа стойност.

Той е близо до най-голямото летище в Тайван, което обслужва столицата; намира се до пристанището на Тайпе, стратегическо дълбоководно пристанище, и граничи с устието на река Тамсуи, която тече през центъра на Тайпе и се влива в Тайванския пролив.

Заплахата, която представлява Китай, беше демонстрирана във вторник, когато страната стартира най-мащабните си военни учения около Тайван до момента. Тя изстреля ракети към острова и симулира блокада на основните му пристанища, включително пристанището на Тайпе.

Китай го нарече „строго предупреждение“ срещу „сепаратистките сили за независимост на Тайван и външната намеса“.

Експертите оценяват, че ако Китай успее да дебаркира в Линкоу – а това е голямо „ако“ – той би могъл да достигне до основните контролни центрове на Тайван за по-малко от час.

Една инвазия би изисквала стотици хиляди добре обучени войници и огромна военноморска флота с най-модерни военни кораби, обикновени граждански баржи и всичко останало. Това би отнело месеци или години на планиране. Въпреки това, Пекин вече изглежда да изгражда такава сила.

Ненадмината военноморска сила

Китай има една от най-активните корабостроителни индустрии в света. Експертите оценяват, че неговият корабостроителен капацитет е поне 200 пъти по-голям от този на Съединените щати, въпреки значително по-малкия му военен бюджет (246 млрд. долара през 2025 г. срещу 850 млрд. долара).

Днес Китай разполага с около 405 военни кораба, срещу 295 на американския флот, и е на път да има поне 30 повече до 2030 г.

Всъщност, в неотдавнашен доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) се установява, че докато повечето китайски компании в областта на отбраната са отбелязали спад в приходите си, единственият сектор, в който приходите са се увеличили, е корабостроенето.

Китай обаче не винаги е бил лидер в морското дело. Едва през последните десетилетия той превърна своя флот – и целия си военен апарат – в такъв, който се конкурира с големите световни сили.

Днес приоритетите на Китай в областта на отбраната са предимно морски. Те включват спорове за островите в Южнокитайско море и претенциите му към Тайван, който се намира от другата страна на водна площ с ширина почти 100 мили.

Си Цзинпин, който дойде на власт през 2012 г., направи „обединението“ на Тайван централен елемент от своето наследство. Не минава и седмица, без президентът или някой от неговите служители да споменат целта на Пекин да постави страната под контрола на Китай.

Темата придоби особена актуалност през последните седмици, след като Санае Такаичи, новият министър-председател на Япония, заяви, че конфликтът за Тайван може да доведе до военна намеса от страна на Япония, което предизвика бурна реакция от страна на Пекин.

Подобно на това, Китай се разгневи и на доставката на оръжие на стойност 11 милиарда долара за Тайван от САЩ.

Вместо това Китай е максимизирал корабостроенето с двойна употреба, при което гражданските кораби са оборудвани с военна технология. От 2015 г. всички граждански корабостроители са длъжни да гарантират, че всички нови кораби могат да бъдат използвани от военните в случай на извънредна ситуация.

Китайското класификационно дружество, асоциация на корабостроителната индустрия, заяви по това време, че този план „ще позволи на Китай да превърне значителния потенциал на гражданския си флот във военна сила“.

Планът включваше пет типа кораби, които вече се тестват: контейнеровози, ро-ро кораби, многофункционални кораби, кораби за насипни товари и кораби за генерални товари.

Ро-ро корабите, известни с народното наименование „ро-ро кораби“, са търговски транспортни кораби с подсилени рампи, които могат да превозват големи военни камиони и оборудване.

Китай увеличава производството на ро-ро кораби през последните години, като според американския Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) между 2023 и 2026 г. се очаква да бъдат завършени около 200 кораба – повече от два пъти повече от броя на произведените между 2015 и 2022 г.

Китай също така увеличава използването на полупотопяеми кораби – кораби за тежки товари, които могат частично да потапят товара си – като хеликоптерни превозни средства. Те се тестват в изпитания за кацане, които изглежда симулират операция в Тайван.

В скорошно разследване на Ройтерс бяха наблюдавани шест ро-ро ферибота, заедно с шестпалубни товарни кораби, докато плаваха от корабостроителници близо до Пекин в северна Китай до водите край брега на Гуандун по-на юг, в нещо, което изглеждаше като тренировка за десантна операция.

През 2020 г. китайското министерство на отбраната проведе тренировка, в която използва полупотопяеми кораби за зареждане на хеликоптери, докато репетираше спасителни операции с ранени войници.

Макар че Китай изглежда се подготвя за мащабна амфибийна атака, е малко вероятно атаката срещу Тайван да започне с десантна операция.

Александър Хуанг, председател на Съвета за стратегически и военни изследвания, е прекарал последните 10 години в симулиране на различни начини, по които Китай би могъл да атакува Тайван.

Въз основа на своите изследвания той вижда два възможни пътя.

Първият започва с кибератака, както и с действия срещу критичната инфраструктура, за да „унищожи системите за контрол на комуникациите и командването на Тайван“. Тази стратегия би имала за цел „да раздели или отслаби Тайван за бърза победа“, каза г-н Хуанг.

Вторият започва с „морска карантина“, която постепенно би блокирала енергоснабдяването и комуникационните мрежи на Тайван, за да отреже острова от останалата част на света. За разлика от блокадата, която би била наложена от военните, карантината би използвала бреговата охрана и граждански кораби.

Като остров, Тайван разчита на вноса за енергия и храна, и карантина или блокада биха могли да бъдат катастрофални. Експерти заявиха пред The Telegraph, че настоящото енергийно снабдяване на острова – което включва втечнен природен газ, възобновяеми източници и въглища – би могло да го поддържа около 40 дни.

Пекин практикува този тип принуда от години. Той редовно разполага стотици кораби и самолети около Тайван като част от натиска си в „сивата зона“ – дейности, които не достигат до открита война, но имат за цел да демонстрират сила в навечерието на действителен конфликт.

Преди последните учения на 30 декември Китай беше провел мащабни учения около Тайван дни след като Лай Чин-те беше посветен за президент през май 2024 г.. Бяха разположени над 110 самолета и 50 кораба на военноморските сили и бреговата охрана.

Доналд Тръмп заяви, че последните учения не са повод за безпокойство, защото Китай „провежда военноморски учения в този район от 20 години“.

Въпреки това, Тайванската брегова охрана заяви пред The Telegraph, че Китай изглежда използва тактиката „да се запознае с бойното поле за бъдещо оперативно планиране“ и симулира блокади, „за да упражни военен натиск, за да тества готовността на Тайван за отбрана“.

Как може да се развие „Денят Д на Китай“

С флота в готовност, следващият въпрос е къде Китай ще дебаркира войските си – и как.

Тайванският проток е широк 110 мили, но със силни ветрове и високи вълни е трудно за навигация. Мусоните и тайфуните – особено през лятото – го правят още по-опасен.

Ако Китай планира амфибийна атака, тя вероятно ще бъде ограничена до няколко месеца.

Освен това, повечето от корабите му ще трябва да акостират в пристанище или кей, защото са прекалено големи, за да достигнат сушата през плитките води около голяма част от тайванското крайбрежие.

Експерти казват, че ако Китай успее да превземе пристанище, това ще улесни значително инвазията, но е малко вероятно да му бъде позволено да направи това във военно време.

Вместо това Китай строи баржи, които изглеждат идеални за десант на уязвими червени плажове. Тези търговски кораби са оборудвани с крака, които се закрепват в морското дъно, и разтегателни мостове, които могат да се свързват със сушата или с други баржи или кораби.

Докато Пекин се фокусира върху своите морски способности с двойно предназначение, той разполага и със стотици модерни амфибийни военни кораби.