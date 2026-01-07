САЩ потвърди залавянето на "Маринера": Действаме с пълна сила навсякъде по света

САЩ потвърди, че танкерът "Маринера" е бил заловен.
В публикация в X Европейското командване на американските сили заяви:
"Министерство на правосъдието на САЩ и Вътрешна сигурност, в координация с Министерството на войната днес обявиха изземването на морския кораб "Бела 1" за нарушения на санкциите на САЩ. Корабът беше иззет в Северния Атлантик по силата на заповед, издадена от федерален съд на САЩ, след като беше проследен от USCGC Munro."
В публикация, коментираща изземването на "Маринера", министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви:
"Блокадата на санкционирания и незаконен венецуелски петрол остава в ПЪЛНА СИЛА - навсякъде по света."
Последната информация за проследяване, чрез TankerTrackers, показва, че "Маринера" или "Бела 1" променя курса си на изток-югоизток след прихващането, като службата спекулира, че може да се движи в посока Шотландия.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.