Русия призовава САЩ да прекратят незаконните действия срещу „Маринера“

Москва призовава Вашингтон да се върне към нормите на правото и незабавно да прекрати незаконните действия по отношение на нефтения танкер „Маринера“. Това се казва в изявление на МВнР на РФ, цитирано от ТАСС.

„Призоваваме Вашингтон да се върне към спазването на основополагащите норми и принципи на международното морско корабоплаване и незабавно да прекрати незаконните действия по отношение на „Маринера“, както и на други кораби, осъществяващи законна дейност в открито море“, отбелязват от министерството.

„Повтаряме искането към американската страна да осигури хуманно и достойно отношение към намиращите се на борда на танкера руски граждани – членове на екипажа, стриктно да спазва техните права и интереси, както и да не възпрепятства възможно най-бързото им завръщане в Родината“, посочват от ведомството.

Принадлежност на „Маринера“

Властите на САЩ нееднократно, включително по линия на МВнР на РФ, са получавали достоверна информация за руската принадлежност на кораба „Маринера“ и за неговия граждански, мирен статут, поради което не е могло да има съмнения в това.

МВнР на Русия изразява сериозна загриженост във връзка с извършената от въоръжените сили на САЩ на 7 януари незаконна силова акция срещу нефтения танкер „Маринера“.

„Корабът „Маринера“, получил на 24 декември в съответствие с нормите на международното право и руското законодателство временно разрешение да плава под държавния флаг на Руската федерация, е осъществявал мирен преход в международните води на Северния Атлантик, следвайки курс към едно от руските пристанища“, се подчертава в текста.

„Американските власти нееднократно, включително на официално ниво по линия на МВнР на Русия, са получавали достоверна информация за руската принадлежност на кораба и за неговия граждански, мирен статут. Не е можело да има съмнения по този въпрос, както и не е имало и няма основания да се твърди, че танкерът е плавал „без флаг“ или „под фалшив флаг“.“

Нарастване на напрежението

Инцидентът със задържането на „Маринера“ може да доведе единствено до по-нататъшно нарастване на военно-политическото напрежение в Евроатлантическия регион и до видимо понижаване на прага за използване на сила срещу граждански кораби, се отбелязва в изявлението.

„Резултатът от инцидента с „Маринера“ може да бъде само по-нататъшно нарастване на военно-политическото напрежение в Евроатлантиката, както и видимо понижаване на „прага за прилагане на сила“ срещу мирното корабоплаване“, се казва в документа.

„Санкционно законодателство“ и заплахи

Москва счита за несъстоятелни позоваванията на американската страна на нейното „санкционно законодателство“ във връзка със задържането на руския нефтен танкер в Атлантическия океан. МВнР също така определи като категорично недопустими заплахите на САЩ за съдебно преследване на екипажа на танкера „Маринера“.

„Считаме за категорично недопустими отправените към тях (членовете на екипажа на танкера „Маринера“) от американските власти заплахи за съдебно преследване под абсурдни предлози“, се казва в изявлението.

Фактическото завземане на кораба представляват грубо нарушение на нормите на международното морско право, заявиха от МВнР.

„Десантът на американски военни на мирен кораб в открито море и фактическото му завземане, както и пленяването на екипажа, не могат да бъдат тълкувани иначе освен като грубо нарушение на основополагащите принципи и норми на международното морско право, както и на свободата на корабоплаване“, посочиха от министерството.