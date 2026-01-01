Орбан: Нека Европа да се върне към здравия разум през 2026 г.

В новогодишното си обръщение унгарският премиер Виктор Орбан пожела на Европа „да намери здрав разум“ през 2026 г.

„Честита Нова Година! Нека 2026-та бъде годината, в която царува мир и Европа се завръща към здравия разум!“, гласи публикация на страницата на Орбан във Facebook.

По-рано руският президент Владимир Путин, заедно с представители на европейски държави, отправи новогодишни и коледни поздравления към словашкия премиер Роберт Фицо и унгарския премиер Виктор Орбан, според пресслужбата на Кремъл.