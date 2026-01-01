IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Орбан: Нека Европа да се върне към здравия разум през 2026 г.

Нека 2026-та бъде годината, в която царува мир

01.01.2026 | 17:02 ч. 16
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

В новогодишното си обръщение унгарският премиер Виктор Орбан пожела на Европа „да намери здрав разум“ през 2026 г.

 „Честита Нова Година! Нека 2026-та бъде годината, в която царува мир и Европа се завръща към здравия разум!“, гласи публикация на страницата на Орбан във Facebook.

Свързани статии

По-рано руският президент Владимир Путин, заедно с представители на европейски държави, отправи новогодишни и коледни поздравления към словашкия премиер Роберт Фицо и унгарския премиер Виктор Орбан, според пресслужбата на Кремъл.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Орбан Европа Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem