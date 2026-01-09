Lockheed Martin планира да утрои производството на „Пейтриът“ – възможно ли е?

Lockheed Martin и Министерството на отбраната (DoD) обявиха тази седмица ускореното производство на PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), ракета-прехващач от последно поколение за противоракетната отбранителна система MIM-104 Patriot. Аерокосмическият и отбранителен гигант обеща да утрои производството на ракети Patriot повече от три пъти като част от ново седемгодишно споразумение с DoD.

Съгласно новото „трансформиращо партньорство“, Lockheed Martin ще увеличи производствения си капацитет за PAC-3 MSE от приблизително 600 на 2000, за да подкрепи американските военни, съюзници и международни партньори, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Как Пентагонът преразглежда плановете си за придобиване

Увеличеното производство на PAC-3 MSE е част от текущата стратегия на Пентагона за трансформация на придобиванията, която има за цел да гарантира дългосрочна сигурност на търсенето, да позволи на инвестициите в индустрията да увеличат производствените темпове и допълнително да стимулират оперативната ефективност, както и да подобри „дълбочината на пълнителите“ – запасите от боеприпаси, необходими за потенциални бъдещи конфликти.

По-специално за PAC-3 MSE производството вече се е увеличило с повече от 60 процента през последните две години. Аерокосмическата фирма съобщи, че през 2025 г. е доставила 620 PAC-3 MSE, което е увеличение с над 20 процента спрямо предходната година.

Пентагонът също така обяви, че ще работи с „ключови доставчици на PAC-3 MSE“, като включи седемгодишни подизпълнители, за да „осигури инвестиции за улесняване“ и да подпомогне капацитета за производство на компоненти.

„Оценяваме лидерството на Министерството на отбраната в напредъка на реформата в областта на придобиванията“, каза председателят, президент и главен изпълнителен директор на Lockheed Martin Джим Тейклет. „Този ​​първи по рода си подход се основава на години застъпничество и сътрудничество за въвеждане на търговски практики в големи програми за придобиване“, добави Тейклет. „Ще създадем безпрецедентен капацитет за производство на PAC-3 MSE, като ще го доставяме със скоростта, която нашата нация и съюзници изискват, като същевременно осигуряваме стойност за данъкоплатците и нашите акционери.“

MIM-104 „Пейтриът“Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target) е широко считан за една от най-модерните системи за противовъздушна отбрана, които са в експлоатация днес. Разработена през 70-те години на миналия век за противодействие на съветските ракети, MIM-104 Patriot е мобилна система за прехващане на ракети земя-въздух (ЗРК). Платформата с голям обсег, за всякакви метеорологични условия и на всякаква височина е повече от едно цяло. Отделът „Ракетна заплаха“ на Центъра за стратегически и международни изследвания обяснява, че всяка „батарея Patriot включва радарна система, система за контрол на взаимодействието, генератор на енергия и други помощни средства“, както и „няколко станции за изстрелване“.

Ракета Patriot е използвана за първи път в бойни действия по време на войната в Персийския залив през 1991 г., а батареите са използвани за защита на Саудитска Арабия и Израел, като са свалили над 40 иракски ракети Scud. Сега тя защитава 19 държави от НАТО в Европа и Азия и е широко считана за една от най-способните западни отбранителни системи, доставени на Украйна. Тя е получила допълнително признание за прехващането на някои от най-модерните балистични ракети на Русия, включително Х-47М2 Кинжал, изстрелвана от въздуха, и вертикално изстрелваната 3M22 Циркон.

Подобрените прехващачи PAC-3 MSE бяха представени през октомври 2015 г. и достигнаха начална оперативна способност (IOC) през август 2016 г. Пълномаслено производство на ракетите започна през 2018 г., което значително разшири обхвата и възможностите на Patriot.

PAC-3 MSE е известна с използването на функция „удар-за-убийство“, която използва директно въздействие тяло в тяло за максимална кинетична енергия, вместо да разчита единствено на фрагментация от бойната глава. Тя е оборудвана и с по-голям ракетен двигател с двоен импулс и по-големи перки, за да осигури повишена скорост, обхват и маневреност. PAC-3 може да бъде интегрирана с усъвършенствани сензори и командни системи, освен радара Patriot. До дузина тактически балистични ракети (МБР) могат да бъдат заредени на една установка „Пейтриът“ и всяка от тях е проектирана да побеждава по-добри тактически балистични ракети (ТБМ), крилати ракети, дронове и вражески самолети.