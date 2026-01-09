Палестина одобри Николай Младенов за шеф на Съвета за мир в газа

Вицепрезидентът на Палестина Хюсеин Ал Шейх прие в Рамала българския дипломат Николай Младенов и придружаващата го делегация, предаде БГНЕС.

На днешната среща присъстваха началникът на Генералното разузнаване Маджид Фарадж, дипломатическият съветник на президента Маджид Ал Халди и заместник-началникът на кабинета на президента Ая Мухесен. Разгледани бяха последните политически развития и начините за изпълнение на втората фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп и Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, в светлината на предстоящото обявяване на Съвета за мир под ръководството на президента Тръмп и неговия изпълнителен орган.

Ал Шейх посочи палестинските приоритети, включително консолидиране на прекратяването на огъня и незабавното предоставяне на спешна помощ на народа на Газа, като подчерта необходимостта от започване на изпълнението на втората фаза от плана на Тръмп. Той заяви, че Газа е неразделна част от Държавата Палестина и изтъкна значението на политическата, административната и правната връзка между палестинските институции в Газа и Палестинската национална власт на Западния бряг, като се спазват принципите на една власт, един закон и една легитимна сила за сигурност.

На срещата беше обсъдена и ролята на Палестинския административен комитет, палестинската полиция и силите за сигурност при поемането на техните отговорности, като същевременно са свързани със суверенната и легитимна Палестинска власт, предаде Палестинската новинарска агенция.

Ал Шейх подчерта необходимостта от пълно изтегляне на Израел от Газа като част от втората фаза, която включва прекратяване на управлението на Хамас, конфискация на оръжията му и започване на възстановяване съгласно плана на Тръмп и Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Той каза, че докато в Газа се прилага преходен план, трябва да се предприемат спешни мерки за спиране на всички едностранни действия, нарушаващи международното право, включително разширяване на селищата, насилие от страна на заселниците и задържане на палестински средства

Ал Шейх потвърди отново, че Палестина приветства плана на Тръмп и изрази готовност да работи съвместно за постигане на мир, позволявайки на Държавата Палестина и Държавата Израел да живеят рамо до рамо в сигурност, мир и добросъседство.

На 8 януари Младенов проведе среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим. Очаква се той да служи като представител на място в Газа на Съвета за мир, който да наблюдава мирния процес. Офисът на Нетаняху заяви след срещата, че Младенов е определен за позицията генерален директор на „Съвета за мир“.