ЕС се опасява, че САЩ ще получат Гренландия чрез сделката с Украйна

Европейският съюз (ЕС) изразява загриженост, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да получи Гренландия като част от сделката с Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

Когато миналото лято членовете на НАТО се съгласиха да увеличат разходите за отбрана, те изляха похвали върху Доналд Тръмп за това, че е наложил въпроса, вярвайки, че ласкателството ще допринесе значително за запазването на ангажимента на президента към алианса и каузата на трансатлантическата сигурност.

Но се оказа, че Тръмп е извлякъл съвсем друго заключение – че тормозът и заплахите са изключително ефективни средства за принуждаване на дългогодишни съюзници да действат. И това е основната причина, поради която, когато става въпрос за стремежа му към Гренландия, той се връща към същата тактика, започвайки с явна враждебност, вярвайки, че това е необходимо, за да накара Дания да продаде острова на Съединените щати.

„Той накара всички тези страни да платят справедливата си част за сигурността на НАТО и го направи чрез страх и чиста сила на волята“, каза високопоставен служител на Белия дом, пожелал анонимност. „Той се оказа прав по този въпрос и ще се окаже прав и по този.“

Всъщност Европа вече се е подчинила на Тръмп по много фронтове. Освен разходите за отбрана, европейската „коалиция на желаещите“ пое цялата отговорност за подкрепата на Украйна с милиарди в помощ за отбрана, а Европейският съюз погълна 15-процентното мито на САЩ върху повечето европейски стоки, за да избегне по-нататъшно ескалиране на конфликта.

Заплахите на Тръмп да отнеме Гренландия от Дания, подкрепени и усилвани от редица висши сътрудници, се засилиха в рамките на часове след успешната военна операция, която отстрани от властта дългогодишния диктатор на Венецуела Николас Мадуро.

„Това е много ефективно послание“, каза високопоставеният служител на Белия дом. „Сега всички знаят, че Америка не си играе, особено в момента.“

Тръмп, говорейки пред репортери по време на събитие в Белия дом в петък, заяви, че поемането на контрола над Гренландия е само въпрос на кога – и как.

„Ще направим нещо по отношение на Гренландия, дали им харесва или не, защото ако не го направим, Русия или Китай ще завземат Гренландия, а ние не искаме да имаме Русия или Китай за съседи“, каза Тръмп. „Бих искал да сключим сделка по лесния начин, но ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния начин.“

Тръмп дори постави под въпрос претенциите на Дания върху Гренландия.

Дания контролира Гренландия от около 300 години, а през 1916 г. Съединените щати официално признават интересите на Дания в Гренландия в замяна на датските Западни Индии, които стават Американските Вирджински острови.

И президентът, и неговите най-добри помощници многократно подчертават, че заплахите на Тръмп не трябва да се пренебрегват, особено ако и когато дипломацията се провали.

След като Тръмп повдигна идеята за претенции към Гренландия в началото на мандата си, датските власти се опитаха да запазят въпроса в тайна, надявайки се той да изчезне. Сега, с подновен интерес на Тръмп, те призоваха европейските си колеги да бъдат по-гласовити по въпроса. Дания и шестима европейски лидери издадоха съвместно изявление, в което се казва, че Дания и Гренландия са тези, които „решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия“.

С очакваната среща на държавния секретар Марко Рубио с датския си колега следващата сряда във Вашингтон, Ванс и други служители на администрацията предположиха, че военната сила е далеч от бъдещето. Рубио лично заяви пред законодателите по-рано тази седмица, че Тръмп се стреми да купи острова от Дания, вместо да организира незабавна военна операция, според човек, запознат с въпроса и запазил анонимност, за да опише разговора.

Толкова откритото говорене за разпадането на трансатлантически съюз, който съществува от Втората световна война насам, колкото и шокиращо да е за европейците, не е новост за Тръмп. Неговият натиск НАТО да увеличи разходите си за отбрана започна на срещата на върха на организацията през 2018 г. в Брюксел, където той заплаши да изтегли САЩ от съюза, ако нещата не се променят. Нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., съчетано с нарастващото убеждение сред страните от НАТО, че той всъщност може да изтегли Америка от съюза по време на втори мандат, най-накрая накара страните членки да увеличат разходите си за отбрана.

Заплахата за военно превземане на Гренландия като последна мярка само дни след операцията за сваляне на Мадуро принуди европейците - и дори някои от съюзниците и помощниците на самия Тръмп - да се замислят докъде би могъл да стигне.

„Посланията, които чуваме относно Гренландия, са изключително обезпокоителни“, каза пред репортери в Кайро в четвъртък върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас. „Проведохме дискусии сред европейците дали това е реална заплаха и ако е така, какъв би бил нашият отговор?“

Дания се опитва да намери яснота и да изгради отношения в САЩ. Датското посолство по-рано тази година нае Mercury Public Affairs, бившия дом на началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс.

И тази седмица датски представители се срещнаха с републикански и демократични законодатели на Капитолийския хълм. Датският посланик Йеспер Мьолер Сьоренсен и Якоб Исбосетсен, ръководител на представителството на Гренландия, „изразиха отвореност да обсъдят всяка мярка, която би подобрила сигурността на Съединените щати, като същевременно зачитат суверенитета на Кралство Дания“ по време на среща във вторник, заяви конгресменът Майк Флъд (републиканец от Небраска) в изявление.

В разгара на Студената война САЩ имаха 10 000 войници и управляваха множество бази в Гренландия. САЩ се изтеглиха, когато тя приключи, и сега имат една база и около 200 войници там.