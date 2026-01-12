Тръмп призова Гренландия за сделка: Защитата им е колкото два кучешки впряга

В неделя вечерта президентът Доналд Тръмп заяви, че НАТО се нуждае от САЩ "повече, отколкото ние се нуждаем от тях“, като призова Гренландия да сключи сделка, преди страната да бъде превзета от Русия.

Тръмп пренебрегна предупрежденията на съюзниците и удвои искането си за контрол над Гренландия, заявявайки, че не го интересува дали придобиването на арктическата територия ще разстрои НАТО.

В разговор с репортери на борда на Air Force One Тръмп беше попитан дали превземането на Гренландия може да навреди на отношенията с алианса.

"Ако това засяга НАТО, значи засяга НАТО. Но, знаете ли, те се нуждаят от нас много повече, отколкото ние от тях", каза Тръмп от правителствения самолет.

На въпроса дали е направил официално предложение на Гренландия или Дания, Тръмп каза, че все още не е, а след това се впусна в остра оценка на сигурността на острова.

"Не, не съм го направил, но Гренландия трябва да сключи сделката, защото Гренландия не иска да види как Русия или Китай превземат... Гренландия, тяхната защита е по същество два кучешки спряга... Междувременно имате руски разрушители навсякъде“, обощи американският президент.

В отделен разговор с репортери на борда Тръмп ясно заяви, че смята контрола на САЩ над Гренландия за неизбежен.

"Ако ние не вземем Гренландия, Русия или Китай ще го направят и аз няма да позволя това да се случи. По един или друг начин ще имаме Гренландия“, каза Тръмп.

Тръмп всъщност харесва НАТО

Когато репортер попита дали е "добре, ако това компрометира НАТО?“, Тръмп призна, че ответният удар може да е реален, но предположи, че самият алианс може да е заменим.

"Може би НАТО ще се разстрои, ако го направя, но ще спестим много пари. Харесвам НАТО. Чудя се само дали, ако е необходимо, НАТО ще бъде до нас? Не съм сигурен, че ще бъде“, отговори Тръмп.

В действителност, клаузата за колективна отбрана по член 5 на НАТО, която третира атака срещу един член като атака срещу всички, е била използвана само веднъж, след терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 г., когато съюзниците се присъединиха към Вашингтон в Афганистан.

Забележките отново разпалиха дипломатическа криза, която тлее, откакто Тръмп поднови стремежа си да придобие Гренландия, полуавтономна територия на Дания с огромна стратегическа стойност в Арктика.

Тръмп заяви, че иска контрол над острова заради местоположението му, минералните му ресурси и нарастващата руска и китайска военна активност в региона - и не изключи използването на сила.

Тръмп твърди, че сключването на сделка би било "по-лесно“, но също така предупреди, че "ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния начин“. Тръмп отново настоя, че придобиването на Гренландия от САЩ е необходимост за националната сигурност.

Гренландия, дом на около 57 000 души, е защитавана от Дания, чиято армия е далеч по-малка от тази на Съединените щати.

САЩ вече разполагат с военна база на острова. Датски представители предупредиха, че всеки опит за завземане на Гренландия би застрашил самия НАТО.

Тръмп отхвърли този аргумент, представяйки се като защитник, а не като заплаха за алианса, позовавайки се на натиска си върху държавите членки да увеличат разходите за отбрана.

Напрежението между Вашингтон и Копенхаген се засили през последните дни.

Посланикът на Дания в САЩ, Йеспер Молер Зьоренсен, публично се противопостави на твърденията на новоназначения американски пратеник за Гренландия, че Съединените щати са защитавали острова по време на Втората световна война, когато Дания не е могла.

Зьоренсен отговори, че Дания последователно е стояла редом до САЩ, включително след атентата на 11 септември и подчерта, че само гренландците трябва да решават бъдещето си.