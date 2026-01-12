Какво следва в Иран: протестиращите срещу аятолаха

Срутващата се икономика беше искрата, но улиците на Иран се изпълниха с протестиращи, защото са бесни от корупцията и репресиите в правителството, както и от некомпетентността.

Въпреки големия личен риск, демонстрациите се превърнаха в повтаряща се характеристика на 47-годишния ислямски режим, както и цикълът на насилствено подчинение, лишаване от свобода, мъчения и използване на смъртно наказание срещу онези, които се смятат за „врагове на Бога“.

Разликата този път е по-голямата крехкост на режима след израелските и американските удари миналото лято, които разрушиха ядрената програма на Иран, отнеха някои ключови фигури и разкриха военни слабости, пише The Times.

Ислямската република е оцелявала всеки път, когато населението се е въстанявало срещу нея преди това. Досега техният отговор изглежда следва изпитана стратегия за спиране на интернет и комуникациите, след което изпращане на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и доброволческите паравоенни сили Басидж за осигуряване на вътрешната сигурност.

Протестиращите скандират името на Реза Пахлави, син на последния шах, и дори на президента Тръмп, подчертавайки, че в страната няма защитник, около когото реформаторите да се обединят.

„Режимът намира за много трудно да направи нещо друго, освен да заобикаля вагоните и да удвои репресивната политика“, каза Роб Макер, британски посланик в Иран от 2018 до 2021 г., пред Атлантическия съвет във Вашингтон.

„За разлика от 1979 г., когато шахът не беше готов да следва съветите на своите генерали и да пусне армията по улиците, за да убие толкова хора, колкото е необходимо, мисля, че този режим в крайна сметка ще го направи.“

На 86 години аятолах Али Хаменей е върховен лидер от 36 години

и вече е започнал процеса на определяне на наследник за смъртта си, което предизвиква съперничество в самия режим.

Малко вероятно е той да се оттегли доброволно, но доклади на западното разузнаване и президентът Тръмп предполагат, че той може да избяга от страната пред лицето на нарастващите протести. Ако Хаменей отиде в изгнание, режимът може да продължи, като предложи нов лидер и твърди, че се е реформирал.

Роджър Макмилан, бивш директор на Iran International, базирания в Лондон новинарски канал, каза:

„Хората правят паралели с Венецуела, но това е неразумно. Върховният лидер може да бъде заменен. Имате IRGC, които бяха там, ако беше, ако беше отстранен, отстранен, елиминиран, наречете го както искате, тогава той щеше да бъде заменен за сравнително кратко време, за да запази режима на власт.

Гвардейците отдавна са най-добре обучените и екипирани войници на режима, но те също така притежават значителна властова база, с интереси в бизнеса и медийните канали.

САЩ са „заредени и готови за действие“, написа Тръмп, след като заплаши да „удари силно Иран, където боли“, ако режимът продължи да убива демонстранти.

Макер каза, че Тръмп е породил големи надежди сред протестиращите с реториката си след драматичното залавяне на Николас Мадуро във Венецуела.

Въпреки това висши иранци обещаха репресии срещу американски бази в Близкия изток и евентуално срещу Израел, ако последват удари. Американски бомбардировачи B-2 и други самолети се присъединиха към Израел в бомбардировките на ядрените съоръжения на Иран миналата година, но атаките не допринесоха много за свалянето на политическото ръководство.

Като се имат предвид продължителните протести, наблюдавани досега в целия Иран, все още има вероятност режимът да се срине.

Силите за сигурност може да загубят кураж да убиват своите съграждани и или да се разтопят, или да помогнат на населението.

Членове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР) маршируват във военни униформи и камуфлажни балаклави с червени ленти за глава по време на митинг за Деня на Ал-Кудс.

„Готов съм да се върна в Иран при първа възможност. Вече планирам това“, каза Реза Пахлави, 65-годишен син на бившия шах на Иран, избягал през 1979 г., пред Fox News в неделя.

Един от начините за връщане на Пахлави би могъл да бъде, ако противниците на режима превземат ирански град, където той се чувства в безопасност да се върне, и създадат алтернативна властова база. Но кой би се борил за него, ако Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) откаже да се разоръжи? Пахлави внимава да говори за противопоставянето си на „дебаасификацията“, практикувана от САЩ в Ирак, политика на разпускане на армията и отстраняване на държавни служители, която подхранва опозицията, кървав бунт и в крайна сметка насърчава растежа на ИДИЛ.

Пахлави обеща, че ще оглави преходно правителство, което да улесни провеждането на демократични избори в рамките на две години.