Международен консорциум ще добива литий в Украйна

За първи път в Украйна е избран победителят в конкурс за разработване на литиево находище по споразумение за споделяне на производството, обяви премиерката Юлия Свириденко, на която се позовава агенция УНИАН.

Според нея пилотният проект за разработване на минерали е литиевото находище „Добра площадка“ в Кировоградска област, което ще привлече минимална капиталова инвестиция от 179 милиона долара, от които 12 милиона долара ще бъдат отпуснати за ново геоложко проучване и международен одит на резервите, а 167 милиона долара за организиране на добив и обогатяване, ако търговските резерви на находището бъдат потвърдени.

„Победител в конкурса беше Dobra Lithium Holdings JV, LLC, чиито акционери включват международно известни компании Techmet и The Rock Holdings. Те имат значителен опит в добива на жизненоважни минерали“, заяви Свириденко.Тя добави, че Techmet държи контролни или мажоритарни миноритарни дялове в 10 актива на четири континента и има опит в реализирането на сложни проекти в проучването, добива и преработката на важни минерали.

Свириденко отбеляза, че проектът ще привлече още повече инвеститори. Механизмът за споделено производство позволява на инвеститорите да добиват минерали чрез партньорство с държавата, като находището остава собственост на украинския народ.

На 8 януари Украйна предостави правото за добив на литий от голямо държавно находище на инвеститори, включително на милиардер, който е приятел на президента Доналд Тръмп, съобщи „Ню Йорк таймс“.

Печелившият консорциум има тесни връзки с администрацията на Тръмп и включва Роналд С. Лаудър, наследник на козметична империя. По-рано Ксения Оринчак, шефка на Националната асоциация на минните индустрии на Украйна (НАМПУ), заяви пред УНИАН, че като част от практическото прилагане на споразумението със САЩ правителството на Украйна се готви да разсекрети данни за уранова руда, което ще позволи обявяването на търгове за разработване на съответните находища. | БГНЕС