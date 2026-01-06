Старата любов ръжда не хваща: Тръмп, Мелания и Мъск заедно на вечеря СНИМКИ

Президентът Доналд Тръмп и Илон Мъск сякаш отново са стоплили отношенията си след шумниата си "публична раздяла" миналата година.

В пост в X в неделя, 4 януари, 54-годишният Мъск написа: "Снощи имах чудесна вечеря с президентът и първата дама."

Към публикацията той качи и снимка, на която Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и самият Мъск са седнали на маса и вечерят.

"2026 ще бъде невероятна!", добави изпълнителният директор на Tesla.

Според Fox News кадърът е от събота вечер в имението на Тръмп "Мар-а-Лаго" във Флорида.

Появата на Мъск до Тръмп идва след периода му начело на Department of Government Efficiency (DOGE). Мултимилиардерът беше на поста от януари до 30 май 2025 г., когато Тръмп обяви, че Мъск напуска, след като изтича договорът му като специален служител на правителството.

Около DOGE имаше сериозни критики. През февруари над 20 държавни служители подадоха оставки, като отказаха да използват техническата си експертиза, за да "демонтират критични публични услуги", става ясно от общо писмо за напускане, получено и цитирано от People. Общо 21 служители, сред които инженери, специалисти по данни, дизайнери и продуктови мениджъри, изпратиха писмото до началника на кабинета в Белия дом Сузи Уайлс.

"Няма да използваме уменията си като технолози, за да компрометираме ключови правителствени системи, да застрашим чувствителните данни на американците или да демонтираме критични публични услуги. Няма да даваме експертизата си, за да се изпълняват или легитимират действията на DOGE", написаха те.

Само дни след напускането си на DOGE, Мъск показа и колко е бесен от "Големия красив законопроект".

"Съжалявам, но просто вече не мога да го понасям. Този огромен, безумен, натъпкан с "подаръчета" разходен законопроект на Конгреса е отвратителна мерзост. Срам за онези, които гласуваха за него: знаете, че постъпихте грешно. Знаете го", написа той тогава в X.

След това Мъск продължи с още по-взривоопасни публикации, включително: "Време е да пусна наистина голямата бомба: Тръмп е в досиетата на Епстийн. Това е истинската причина да не са публични. Приятен ден, Доналд!"

Мъск по-късно изтри поста, в който споменава Тръмп и Епстийн. В отделно съобщение в X, бившият адвокат на Епстийн, Дейвид Шьон, написа, че клиентът му "не е имал информация, която да навреди на президента Тръмп."

Същия ден прессекретарят на Белия дом - Карълайн Левит - нарече твърденията на Мъск "неприятен епизод" в изявление пред CNN: "Това е неприятен епизод от страна на Илон, който е недоволен от "Един голям, красив законопроект", защото в него не са включени политики, които той искаше." По думите ѝ президентът е фокусиран върху приемането на "този исторически законодателен пакет" и върху това "да направи страната ни отново велика".

Впоследствие Мъск отстъпи от част от думите си. Въпреки това източник казва пред People през юни, че отношенията на Мъск с екипа на Тръмп в Белия дом са се влошили "непоправимо". E, явно, не е ночно така.

"Някак си се разви от любов, през чисто транзакционна връзка, до откровено избягване. А Тръмп не забравя. Може да каже нещо приемливо за публична консумация, но след това, което Илон написа в социалните мрежи, и въпреки извинението му, отношенията на Тръмп с Мъск никога повече няма да са същите", казва източникът.

Втори източник от обкръжението на Тръмп допълва: "Никой вече не ти вярва, след като натиснеш точно този ядрен бутон."

Двамата продължиха да се "заяждат" през остатъка от 2025 година. На 6 юни Тръмп каза пред CNN, че "дори не мисли за Мъск", и добави, че "няма да говори с него известно време".

"Има проблем. Горкият има проблем", каза Тръмп.

През юли Мъск обяви, че прави нова политическа партия, American Party, като реакция на това, че Конгресът е приел вътрешнополитическия законопроект на Тръмп. В отговор Тръмп нарече Мъск "катастрофа" и го обвини, че "е излязъл от релсите".

И все пак, през последните месеци изглежда, че ледовете поне частично са започнали да се топят. Двамата бяха забелязани заедно на публична възпоменателна церемония за десния активист Чарли Кърк на 21 септември.

