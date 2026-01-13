Шлеп с химически торове потъна в Дунав, има опасност от замърсяване

Сериозен инцидент се е случил на река Дунав, близо до град Зимнича, където шлеп, натоварена с над 1100 тона азотни химически торове, е потънал, което в момента представлява риск от замърсяване на реката, съобщават от Digi24.

Според наличната информация проблемите с шлепа започнали преди няколко дни, когато членове на екипажа съобщили, че има риск от потъване.

Инцидентът е станал днес, когато корабът потънал напълно, заедно с товара си от над 1100 тона химически торове.

Властите оценяват риска от замърсяване в района на Зимнича, а представители на Apele Romane са взели няколко водни проби, за да определят степента на замърсяване и евентуалните последици за околната среда. Властите са се свързали и с екипажа на шлепа, и с компанията, която е собственик на плавателния съд. Те са ги помолили да се намесят, за да почистят района и да елиминират риска от замърсяване на Дунав.

Властите продължават да наблюдават ситуацията с цел да определят точното въздействие на инцидента върху околната среда и необходимите мерки за ограничаване на ефектите.