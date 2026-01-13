Владимир Чуков: Иран е продала на Русия балистични ракети за $2.7 млрд.

Антиправителствените протести в Иран ескалират. Неправителствени организации съобщават за над 500 жертви, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля действия срещу режима.

"Това, което излезе в американската преса е, че Тръмп е по-склонен на военни действия с Иран, докато Джей Ди Ванс е повече за даването още веднъж шанс на преговорите, като самият Тръмп не е изключил и това да стане", коментира пред bTV арабистът проф. Владимир Чуков.

Тези дискусии в голяма степен са част от натиска, който се упражвява върху правителството в Техеран.

Той заяви, че се предполага, че може би задържаният от вече около 2 г. гръцки танкер в иранското пристанище вероятно е бил пуснат, което също показва, че Техеран търси опции, възможности.

"Вчера ние станахме свидетели наистина на многолюдни демонстрации, които бяха всъщност контрадемонстрации на това, което ние виждаме през нощта, така че днес ситуацията е изключително напрегната, не се знае американската администрация какво ще предприеме", коментира арабистът.

Той заяви, че от 3000 балистични ракети от юни миналата година - около половината са били унищожени, вследствие на войната между Израел и Иран, но това, което се разбира, че иранската държава много тясно е специализирала производство на балистични ракети. От началото на войната с Украйна Иран е продала на Русия балистични ракети за 2.7 млрд долара. Не е ясно какъв ще бъде отговорът на режима, ако американците решат да нанесат военни удари. Ако това стане, отбраната на Иран трябва да бъде парализирана напълно.

"Израел е в пълна бойна готовност. Това, което се разбра е, че преди дни израелският премиер е помолил Путин да предаде на иранците, че Израел няма да атакува първи, че Израел няма да нанася удари. Ако това стане от иранска страна, Израел ще се защити. Целият регион е изключително обезпокоен", коментира Чуков.

Турция са много против такава военна ескалация. Европа застана плътно зад протестиращите. Беше забранено на иранските дипломати да влизат в европейските институции, каза още той.

Доналд Тръмп обяви налагането на 25% мита на всички страни, които правят бизнес с Иран. Той публикува съобщението в Truth Social. Според изданието „всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща 25% мито върху всички транзакции от всякакъв вид със Съединените щати“.

Тръмп подчерта, че решението влиза в сила незабавно и не подлежи на преразглеждане.