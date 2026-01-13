Броят на жертвите расте, Иран готов да преговаря с Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да преговаря с Вашингтон, след като по-рано заплаши да нанесе удар на Ислямската република заради репресиите срещу участниците в национални демонстрации, които според активисти са довели до смъртта на най-малко 599 души, предаде Асошиейтед прес.

Иран не реагира директно на коментарите на Тръмп, направени след като външният министър на Оман – отдавнашен посредник между Вашингтон и Техеран – посети Иран през уикенда.

Остава неясно какво точно може да обещае Иран, особено след като Тръмп постави строги изисквания по отношение на ядрената програма и арсенала от балистични ракети на страната, които Техеран счита за жизненоважни за националната си отбрана, отбелязва АП.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред чуждестранни дипломати в Техеран, че "ситуацията е под пълен контрол", като в изказването си обвини Израел и САЩ за насилието, без да представи доказателства. "Демонстрациите станаха насилствени и кървави, за да дадат повод на американския президент да се намеси", подчерта Арагчи.

Арагчи заяви, че Иран е "отворен към дипломация".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че каналът за комуникация със САЩ остава отворен, но преговорите "трябва да се основават на приемане на взаимните интереси и опасения, а не на едностранни, еднопосочни преговори, основани на диктат".

Проправителствени демонстранти излязоха вчера на иранските улици в подкрепа на теократичното управление при демонстрация на сила, след дни на протести, които директно оспорваха властта на 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Тръмп и неговият екип по национална сигурност обмислят редица възможни ответни мерки срещу Иран, включително кибератаки и директни удари от страна на САЩ или Израел, според източници на АП, запознати с вътрешните дискусии в Белия дом, които не са упълномощени да коментират публично и са пожелали анонимност.

По-рано службата за наблюдение на кораби Tanker Trackers съобщи, че Иран изглежда е освободил гръцкия танкер "Св. Никола“, който беше задържан през януари 2024 г.

Техеран задържа танкера, който превозваше иракски суров петрол към Турция, в отговор на конфискацията от САЩ на същия кораб и петрола му през 2023 г., съобщиха тогава иранските държавни медии. Конфискацията на "Св. Никола" от САЩ беше част от операция по налагане на санкции. По това време корабът плаваше под друго име – "Суец Раджан".

Иран предупреди САЩ, че действията им "няма да останат без отговор". Засега няма коментар от собственика на кораба, отбелязва Ройтерс. (БТА)