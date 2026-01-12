След заплахите за удар: Иран призова Тръмп да преговаря

Иран призова администрацията на Доналд Тръмп да преговаря след заплахата му да удари Ислямската република заради използването на смъртоносна сила срещу протестиращи.

Броят на жертвите в националните демонстрации нарасна до най-малко 544, съобщиха правозащитни организации в понеделник. Тръмп заяви, че Иран е започнал да прекрачва границата с насилствения си отговор срещу протестиращите.

Абас Арагчи, иранският външен министър, заяви в понеделник сутринта, че протестиращите са "под пълен контрол“, след като твърдеше, че "терористи“ са атакували както протестиращи, така и служители по сигурността.

Но състоянието на страната на място изглежда много различно, като се очаква демонстрациите да продължат в третата си седмица, тъй като десетки хиляди иранци излязоха по улиците, за да призоват за край на Ислямската република, пише The Telegraph.

По-рано от борда на правителствения Air Force One американският президент заяви, че получава "почасови актуализации“ за ситуацията в Иран и че американските военни "разглеждат някои много силни варианти“, включително кибератаки и директни удари от САЩ или Израел.

На въпрос относно заплахите на Иран за отмъщение, Тръмп каза: "Ако направят това, ще ги ударим с нива, с които никога преди не са били удряни.“

От своя страна Арагчи каза, че Иран е "готов за война, но и за диалог“.

Въпреки че Тръмп не уточни какво планира да предложи Иран в замяна на липса на намеса, вероятно е въпросът за ядрената им програма да бъде част от дискусиите.

Предупреждение

Мохамад Бакер Калибаф, председателят на иранския парламент, предупреди САЩ срещу "грешна преценка“.

"Нека бъдем ясни: в случай на атака срещу Иран, окупираните територии [Израел], както и американските бази и кораби, ще бъдат нашата легитимна цел“, каза той.

Протестите, които започнаха на 28 декември, първоначално започнаха в отговор на влошаващата се икономическа криза, но оттогава се фокусират върху призивите за край на иранския режим.

Иранските власти обвиниха САЩ и Израел в организиране на размириците и призоваха за национален митинг в понеделник, за да осъдят "терористични действия, водени от“ двете страни.

Потокът от информация от Иран е затруднен, откакто властите ограничиха достъпа до интернет в четвъртък. Тръмп заяви, че ще разговаря с Илон Мъск за възстановяване на достъпа до интернет чрез неговата сателитна услуга Starlink.

По думите на Арагчи интернет услугата ще бъде възстановена "скоро“, след като беше спряна за близо четири дни.