Белият дом публикува как Тръмп съзерцава Гренландия

Президентът предупреди, че островът ще стане американска територия "по един или друг начин"

13.01.2026 | 20:16 ч. 4
Президентът на САЩ изглежда няма никакво намерение да се отказва от желанието си да се сдобие с остров Гренландия, който е част от Кралство Дания.

Официалният профил на Белия дом в Instagram публикува преработено изображение, на което Доналд Тръмп съзерцава карта на датския остров, застанал пред един от прозорците Овалния кабинет. 

"Мониторинг на ситуацията", гласи лаконичното описание на снимката.

Кадърът бе публикуван само часове, след като Тръмп предупреди, че островът ще стане американска територия "по един или друг начин".

Според американския президент, ако САЩ не анексират арктическия остров, това ще сторят Русия и Китай, и той "не може да позволи това да се случи".

Интересното е, че снимката, която е използвана от Белия дом за колажа, е от момент, който предизвика смях в социалните мрежи и накара хората да се запитат дали Тръмп не страда от деменция. Той внезапно прекъсна среща с ръководители на петролни компани.

"Чакай малко, трябва да погледна красивата си бална зала",  заяви той, а след това стана и тръгна към вратата.

"Уау. Каква гледка! Това е вратата към балната зала!", допълни президентът и заяви, че строежът върви по-бързо от очакваното.

