Урсула: ЕС ще предложи нови санкции срещу Иран “час по-скоро”

Иран марширува за своята свобода, ние сме с народа му

13.01.2026 | 15:08 ч. 21
Reuters

Reuters

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайне заяви, че ЕС “час по-скоро” ще предложи нови санкции срещу лицата, отговорни за репресиите срещу демонстранти в Иран, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"Увеличаващият се брой на жертвите в Иран е ужасяващ. Категорично осъждам употребата на прекомерна сила и продължаващите ограничения на свободите", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа  Х, цитира Ройтерс.

"Час по-скоро ще бъдат предложени нови санкции срещу тези, които са отговорни за репресиите", добави председателката на ЕК.  

Урсула фон дер Лайен съобщи още, че Европейският съюз вече е включли Корпуса на гвардейците на ислямската революция в неговата цялост под режима си на санкции за правата на човека.

"Иран марширува за своята свобода, ние сме с народа му", каза в заключение Фон дер Лайен.

