Урсула: ЕС ще предложи нови санкции срещу Иран “час по-скоро”

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайне заяви, че ЕС “час по-скоро” ще предложи нови санкции срещу лицата, отговорни за репресиите срещу демонстранти в Иран, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.
"Увеличаващият се брой на жертвите в Иран е ужасяващ. Категорично осъждам употребата на прекомерна сила и продължаващите ограничения на свободите", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х, цитира Ройтерс.
"Час по-скоро ще бъдат предложени нови санкции срещу тези, които са отговорни за репресиите", добави председателката на ЕК.
The rising number of casualties in Iran is horrifying. I unequivocally condemn the excessive use of force and continued restriction of freedom.
The European Union has already listed the Islamic Revolutionary Guard Corps in its entirety under its human rights sanctions regime.…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2026
Урсула фон дер Лайен съобщи още, че Европейският съюз вече е включли Корпуса на гвардейците на ислямската революция в неговата цялост под режима си на санкции за правата на човека.
"Иран марширува за своята свобода, ние сме с народа му", каза в заключение Фон дер Лайен.