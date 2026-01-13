Ще има ли нов световен ред: Тръмп обича да шокира и може да разклати НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предизвика международен отзвук, след като се обяви за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела – ход, който повдигна редица въпроси за международното право и глобалната сигурност.

Тръмп и изкуството да шокира

Журналистът проф. Валерий Тодоров е на мнение, че подобни действия са характерни за стила на Тръмп. По думите му САЩ имат влияние върху ситуацията във Венецуела, но основно на повърхностно ниво.

"Доналд Тръмп обича да шокира. САЩ контролират ситуацията във Венецуела във външната обвивка, ако се влезе вътре със сухопътна операция, нещата могат да изглеждат по различен начин", заяви проф. Тодоров в предаването "Денят ON AIR".

Според него ситуацията около Венецуела е изключително сложна и създава сериозни правни дилеми.

Кап. първи ранг от резерва Васил Данов, член на Атлантическия съвет, сподели сходна позиция. Той предупреди, че евентуална намеса на американски сили на терен би довела до сериозни затруднения. По думите му, ако американците влязат да въвеждат ред, ще закъсат.

Нов световен ред?

По думите на проф. Тодоров кризите в Иран и Гренландия и използването на сила за постигане на крайната цел ще има далечни последици. "На фона на другите конфликти, на фона на кризата в Иран и Гренландия, използването на сила в шокиращи форми може не просто да разруши международното право, но и други държави да решат, че и на тях им се полага да искат нещо", добави журналистът пред Bulgaria ON AIR.

Според кап. Данов действията на Тръмп не са случайни и имат икономическа и стратегическа логика. "Светкавичната намеса на Тръмп не е от въздуха. И Китай, и Русия са инвестирали десетки милиарди във Венецуела", посочи той.

Проф. Тодоров насочи вниманието и към Арктика, където Русия и Китай засилват присъствието си, а интересът към Гренландия е както икономически, така и стратегически. "Русия води в Арктика. Бързо навлиза и Китай. Към Гренландия интересите са позиционирани и от гледна точка на сигурността, и от гледна точка на икономиката. Това е хладилникът на Доналд Тръмп", коментира журналистът.

Въпреки това кап. Данов не вярва, че Тръмп би предприел агресивни действия спрямо Гренландия, тъй като това би навредило на НАТО.

Отношението към Европейския съюз

По думите на проф. Тодоров президентът на САЩ не възприема Европейския съюз (ЕС) като единна сила.

"Тръмп не гледа много сериозно на ЕС. Вижда го като отделни държави, а не като съюз, който може да му бъде полезен", обясни проф. Тодоров.

Той предупреди, че Европа, включително и България, се оказва в все по-уязвима позиция. "Европа и България се оказваме все по-близо до конфликт и все по-далече от центровете, от които се взимат решения", каза журналистът.

Гледайте видеото с целия разговор.