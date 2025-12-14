Преговорите между Зеленски, Уиткоф и Кушнер продължават и утре

Преговорите в Берлин между Володимир Зеленски и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, заедно с германския канцлер Фридрих Мерц приключиха след повече от пет часа разговори и ще продължат в понеделник, съобщиха от Киев.

“Те се споразумяха да продължат утре“, заяви пред пресата съветникът на украинския президент Дмитро Литвин и уточни, че Володимир Зеленски ще се изкаже по темата в понеделник.

По-рано днес украинският президент пристигна в германската столица за преговори.

Както беше съобщено по-рано Белият дом и президентът Тръмп заявиха по-рано, че САЩ ще участват в европейските срещи, ако има добри перспективи за подписване на мирно споразумение.

Малко преди срещата между Зеленски, Уиткоф и Кушнер стана ясно, че украинският президент ще се откаже от амбициите си Украйна да се присъедини към НАТО – в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа.

Украинският президент направи отстъпката в опит да постигне напредък в преговорите с американската делегация в последния кръг от мирните преговори в Берлин.

Стив Уиткоф, американският мирен пратеник, и Джаред Кушнер, зетят на Доналд Тръмп, пристигнаха в германската столица в неделя и се очакваше да проведат разговори със Зеленски и Фридрих Мерц, германския канцлер, относно последните предложения за прекратяване на войната, припомня The Telegraph.

Тръмп постави ултиматум на Киев да приеме мирното му споразумение до Коледа, но украински представители предупредиха, че това би означавало предаване на територия в замяна на неопределени гаранции за сигурност.

Зеленски заяви, че Киев ще се нуждае от гаранции, подобни на клаузата за колективна отбрана на НАТО, член 5, за да се защити от бъдещо руско нашествие.

"Говорим за двустранни гаранции за сигурност между Украйна и Съединените щати – а именно гаранции, подобни на член 5... както и гаранции за сигурност за нас от нашите европейски партньори и от други страни като Канада, Япония“, каза Зеленски пред репортери, според Financial Times.

Вашингтон преди това настояваше, че ще обсъжда гаранциите за сигурност едва след подписване на официално мирно споразумение.

Украйна все още е ангажирана с присъединяването си към НАТО съгласно конституционна поправка през 2019 г. Някои коментатори, включително Борис Джонсън, бившият премиер, твърдят, че това е единствената гаранция за оцеляването на страната.

Зеленски заяви, че не е получил отговор от Вашингтон на мирните предложения, преразгледани от Киев след разговори с европейските лидери. Сред разпоредбите им е план за ускорено присъединяване на Украйна към Европейския съюз до 2027 г.

"Планът със сигурност няма да се хареса на всички. Има много компромиси в едната или другата версия на плана“, призна украинският лидер.

Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Владимир Путин, заяви, че Москва ще има "остри възражения“, ако САЩ приемат украинските ревизии. "Няма да има нещо добро от това“, каза той по държавната телевизия по-рано днес.