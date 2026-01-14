Русия разследва смъртта на девет новородени в болница в Сибир

Руски следователи са започнали наказателно разследване на смъртта на девет новородени в родилен дом в сибирския град Новокузнецк, съобщиха официални лица във вторник.

Руският Следствен комитет, който разследва тежки престъпления, обяви наказателно дело за потенциална небрежност, заявявайки, че съдебни експерти са били в отделението, за да установят причината за смъртта на новородените, съобщават руските медии.

Регионалният клон на руската Главна прокуратура заяви, че е поставил разследването под пряк контрол.

По-рано беше отбелязано също, че представители на държавните здравни и потребителски надзорни органи са извършили проверки на спазването от страна на болницата на законодателството в областта на здравеопазването, защитата на правата на непълнолетните и санитарните изисквания.

Министерството на здравеопазването на Кемеровска област заяви, че бебетата са починали в резултат на медицински усложнения. Според изявлението им, цитирано от държавните информационни агенции, 32 от 234-те бебета, родени между 1 декември и 11 януари, са получили лечение в отделението за реанимация и интензивно лечение на болницата. 17 от 32-те бебета са били в критично състояние с тежки вътрематочни инфекции.

"За съжаление, девет деца не оцеляха. Четири деца остават под наблюдение в отделението за интензивно лечение“, се казва в съобщението, цитирано от министерството, добавяйки, че четири други бебета са преместени в детска болница за лечение.

Губернаторът на Кемеровска област Иля Середюк заяви, че ръководителят на болницата е бил отстранен от длъжност за периода на разследването.

По-рано местни медии, позовавайки се на анонимен източник от здравеопазването, съобщиха, че високата смъртност може да е свързана с остър недостиг на персонал в болницата, където медицинските асистенти уж изпълняват задълженията на специализирани медицински сестри.

Адрилна болница № 1, една от само двете в града с 500 хиляди души в големия въгледобивен регион, обяви, че е преустановила приема поради "грипна карантина“.

Във вторник вечерта губернаторът Середюк обяви, че министърът на здравеопазването Андрей Тарасов ще инспектира всички болници и перинатални центрове в Кемерово, "за да гарантира тяхната готовност за най-сложните случаи“. Той добави, че се очаква федерални специалисти да пристигнат от Москва в сряда, за да оценят акушерските услуги в региона.