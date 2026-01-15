Зеленски критикува готовността на Киев за спешна реакция в енергийния сектор

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува готовността на столицата Киев за спешни ситуации в енергийния сектор и каза, че е "свършена много малко работа", предаде Укринформ, като се позова на негово видеообръщение.

По отношение на резултатите от срещата, посветена на енергийни въпроси, Зеленски заяви: "Анализирахме поотделно ситуацията в градовете ни – ситуацията в Киев е особено трудна. В Одеса също, както и в Днепропетровска област – в Днипро, Кривой рог и още няколко други града и области. Свършена е много работа, както може да видим, най-вече в Харков – местните власти там са се подготвили. В Киев, за съжаление, е направено значително по-малко – много малко работа е свършена в столицата."

Той отбеляза, че ако бъде обявено официално извънредно положение в енергийния сектор, а то се очаква да бъде обявено от правителството, това ще даде повече възможности за реагиране.

"Наредих да бъдат увеличени възможностите за внос на електричество – всички бизнес възможности. Киев и другите градове трябва да имат повече пунктове за подпомагане на хората", заключи Зеленски.

Прессекретарят на Столичната военна администрация на Киев Катерина Поп заяви днес, че след масираната атака на 9 януари 40 сгради в Киев остават без електричество, а 471 – без отопление. Поради претоварвания в системата столицата все още не може да се върне към графиците за стабилизирани прекъсвания. /БТА