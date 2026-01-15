Една от най-новите страни членки на НАТО инвестира стотици милиони долари в сили за безпилотни летателни апарати. Швеция създава сили за безпилотни летателни и морски системи, за да защити територията си от руска агресия.

Шведското правителство ще похарчи над 4 милиарда шведски крони (приблизително 450 милиона долара) през следващите две години, за да оборудва шведската армия с повече и по-добри безпилотни системи.

Инвестициите на шведската армия в безпилотни летателни системи ще следват четиристранен подход: самоубийствени дронове, разузнавателни дронове, въздушни, дистанционно управляеми възможности за електронна война и морски дронове, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

„Безпилотните системи и осведомеността за космическата ситуация са от решаващо значение в съвременната война. Като инвестираме в способности за дронове и космически системи, ние укрепваме оперативните способности на шведските въоръжени сили, повишаваме устойчивостта на нашите бойни части и подобряваме способността си да действаме заедно със съюзниците“, заяви шведският министър на отбраната Пол Йонсон в правителствено изявление за пресата.

Инвестициите на Швеция в безпилотни летателни системи следват поуките, извлечени от украинския конфликт. Днес дроновете са неразделна част от съвременната война. Те може да не са най-важното оръжие на бойното поле – в Украйна артилерията продължава да е причина за най-големия брой жертви и от двете страни – но стойността на дроновете, особено на дроновете камикадзе, се е увеличила рязко през последните четири години на бойни действия, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Стокхолм също така харчи значителна сума пари за космически възможности. Като част от същата инициатива за разходи за отбрана, шведското правителство инвестира 1,3 милиарда шведски крони (почти 150 милиона долара) в възможности за осведоменост за космическата ситуация.

„Подобрените космически възможности предлагат на Швеция подобрено събиране на разузнавателна информация, по-голяма свобода на действие и по-голяма стратегическа автономност. Чрез изграждането на национални сателитни възможности ние засилваме защитата на нашите бойни сили и увеличаваме стойността на Швеция като релевантен и надежден съюзник“, добави шведският министър на отбраната.

Функциите за космическа осведоменост могат да увеличат възможностите за противовъздушна отбрана,

като ускорят проследяването и наблюдението на входящите ракетни заплахи. Русия е показала предпочитание към далекобойни огньове, включително балистични ракети, крилати ракети и самоубийствени дронове. Така че, усъвършенстваните възможности за космическа осведоменост могат да създадат по-добър чадър за противовъздушна отбрана срещу потенциална руска заплаха.

Наред със съседа си Финландия, Швеция кандидатства за присъединяване към НАТО, след като руският президент Владимир Путин реши да нахлуе в Украйна на 24 февруари 2022 г. Шведският народ реши да се откаже от стотици години неутралитет, включително въздържане от бойни действия в най-големите конфликти в Европа през Първата и Втората световна война, поради страх от руска агресия.

Решението на Кремъл да нахлуе в Украйна имаше за цел да увеличи руската сфера на влияние и да възпре НАТО и Европа да се конкурират с Русия. Почти четири години по-късно фактите показват, че решението на Кремъл имаше обратен ефект и само засили НАТО и мотивира Европа да харчи повече за своите колективни отбранителни способности.