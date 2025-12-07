Защо Швеция може да построи модерна подводница, а Европа няма силен морски флот?

В известен смисъл, шведската подводница A26 е микрокосмос на европейските отбранителни проблеми: тя може да построи невероятни платформи, но не може да построи достатъчно от тях навреме.

Saab постигна това, което нарича първата в света дизелово-електрическа подводница от пето поколение: клас Blekinge (или просто „A26“) . По всички технически показатели това е революционна подводница. Проектирана да замени остаряващия подводен флот на Швеция, A26 представлява една от най-амбициозните подводни програми, които се изпълняват в Европа. Дори Полша – отчаяна да се отърве от порутената си подводница клас Kilo от съветската епоха , ORP Orzel – обяви интерес към придобиване на експортни варианти, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

На континент, където „ превъоръжаването “ до голяма степен е модна дума с малко реално значение, А26 е рядко и осезаемо постижение. Но историята не е толкова проста, колкото най-накрая да се пробуди Европа. А26 е авангарден, да, но е и симптом на континент, който се надпреварва с времето, движейки се твърде бавно, докато светът става все по-мрачен (и по-опасен).

Подводницата клас A26 от Блекинге дава приоритет на стелт във всяко измерение – акустично, магнитно, електрическо, хидродинамично, дори радарна сигнатура – ​​с причина. Швеция живее в сянката на руската армия, която, макар и фокусирана върху Украйна, все още доминира в балтийския и арктическия регион. Стратезите по отбрана на Стокхолм вярват, че техните подводници трябва да бъдат неоткриваеми, за да оцелеят, камо ли да влияят на събитията около тях.

A26 на Saab има усъвършенствана форма на корпуса, пълна с радар-абсорбиращи покрития, електронна система за размагнитване и удароустойчиви конструкции, които отразяват една проста истина: съвременната военноморска война се насочва към невидимото. Усъвършенстваната руска подводна сензорна система „ Хармония “ е превърнала големи участъци от арктическото морско дъно в мрежа за наблюдение. За да действа там, Швеция се нуждае от лодка, която е по-малко машина и повече призрак.

Шведските конструктори отговориха с мощна комбинация от технологии и гъвкавост на мисията. Въздухонезависимата задвижваща система (AIP) със Стърлингов двигател на подводницата ѝ позволява да остане под вода в продължение на седмици – критично за тайни операции в оспорвани крайбрежни зони, като Балтийско море. Модулният „многомисионен портал“ превръща A26 в универсален подводен кораб. Тя може да разполага с безпилотни подводни апарати, екипи за специални операции, инструменти за изграждане на дънна инфраструктура, системи за доставка на плувци и методи за полагане на мини или разминиране.

От решаващо значение е, че A26 може да „стои на дъното“ – да стои тихо на морското дъно за продължителни периоди – избягвайки откриването и чакайки подходящия момент за удар или събиране на разузнавателна информация. Това не е крайцер за плаване в спокойни води, предназначен да преследва китайски самолетоносачи. Това е скалпел, създаден за тесни зони, конфликти в сива зона и тайна война – точно средите, с които Европа вероятно ще се сблъска първо.

Триумф на дизайна – и катастрофа на изпълнението

Дотук добре. Но ето къде хроничното стратегическо неразположение на Европа се завръща. Програмата A26 стартира през 2015 г. , като се очаква две подводници да бъдат доставени в началото на 2020-те. Към края на 2025 г. тези дати на доставка отново са се изместили някъде между 2031 и 2033 г. С други думи, на Швеция са необходими близо две десетилетия, за да построи само две подводници.

Разходите се увеличиха драстично. Графиците се сринаха. Ръководителите на програмите направиха оптимистични изявления, които напрягат границите на достоверност. И с планираните само две лодки, Швеция рискува да пусне в експлоатация толкова малък „клас“ , че поддръжката, обучението, циклите на модернизация и оперативната гъвкавост ще бъдат далеч по-скъпи на корпус, отколкото шведските военни плановици могат да оправдаят.

Патологията на европейското планиране на отбраната е навсякъде в тази програма: брилянтно инженерство, задушено от бюрократична инерция. А26 е бъдещето на подводната война. Но бъдещето сякаш никога не настъпва.

Какво наистина разкрива A26 за Европа

Подводницата клас „Блекинге“ в много отношения е микрокосмос на цялостната отбранителна ситуация в Европа. Ето какво казва тя – силно – за Европа днес:

1. Европа все още може да прави иновации, но само в изолирани зони. Saab създаде нещо изключително , но не съществува възраждане на военноморския флот на целия континент, независимо какво твърдят европейците. Интересът на Полша подчертава отчаянието на по-малките държави, а не координацията на стратегически блок.

2. Европа се готви за грешните битки – или поне се готви твърде бавно за правилните. A26 е перфектен за мисии в Балтика и Арктика . Но ако до средата на 30-те години на 21-ви век съществуват само две, Швеция няма да притежава истинска възпираща сила в морето.

3. Европа продължава да бърка бутиковите възможности с реална военна мощ. За да сме ясни, А26 е ослепителна. И все пак, шепа ослепителни подводници не могат да противодействат на възраждащата се Русия – или на разпадащия се световен ред, в който колективна Европа със сигурност е входно гнездо в предстоящата смесица от насилие, която следва такъв насилствено разпадащ се световен ред.

4. Европейските лидери все още вярват, че обявленията се равняват на готовност. Те не са така. Хардуерът го прави. И това е централната трагедия: A26 показва какво би могла да изгради Европа, ако се отнасяше към отбраната с интензивността и сериозността, които времето изисква. Вместо това, A26 стои (плава?) почти сам - блестящ подводен прототип, носещ се над море от европейски стратегически пожелателни мечти.

Пробив, достоен за празнуване, но не достатъчен, за да има значение

Ако Saab изпълни обещанията си, A26 може да се превърне в златен стандарт за неядрени подводници. Нейните характеристики на стелт, модулни системи за мисии, възможности за бой на морското дъно и удължена подводна автономност я правят наистина страхотно оръжие за видовете конфликти, с които Европа е най-вероятно да се сблъска.

Но Европа се нуждае от нещо повече от пробиви. Тя се нуждае от масовост. Нуждае се от срокове, които отразяват неотложността. Най-важното е, че се нуждае от правителства, готови да харчат пари за оръжия, а не за консултанти.