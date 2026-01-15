Русия обвини британски дипломат в шпионаж, експулсира го

Британски дипломат ще бъде експулсиран от Русия, след като Федералната служба за сигурност (ФСС) го обяви за шпионин, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Руската ФСС, основният наследник на КГБ от съветската епоха, назова името на британския дипломат Дейвис Гарет Самюъл, роден през 1980 г. и заяви, че той е работил за британската шпионска служба под прикритието на длъжността втори секретар по административно-стопанските въпроси. Той е получил срок от две седмици да напусне Русия.

Руското външно министерство извика британския шарже д'афер, за да изрази протест. "Отново беше подчертано, че Москва няма да толерира дейността на необявени сътрудници на британските специални служби в Русия", заяви външнополитическото ведомство.

"Беше отправено и предупреждение, че ако Лондон ескалира ситуацията, руската страна ще даде решителна, "огледална" реакция", подчерта Министерството.

На фона на войната в Украйна Русия и Западът многократно си отправиха взаимни обвинения в извършване на шпионаж с интензивност, невиждана от времето на Студената война. Русия твърди, че американското ЦРУ, британската разузнавателна служба МИ6 и френският Общ директорат за външна сигурност са засилили опитите си да крадат тайни, да вербуват руснаци и да всяват раздори в Русия.

Ръководителите на европейските разузнавателни служби твърдят, че ФСС, руското външно разузнаване СВР и военната разузнавателна служба ГРУ са организирали мащабни кибератаки и саботажни акции в целия западен свят, нещо, което Москва, от своя страна, отрича.

(БТА)