Прие ли Тръмп подарения нобел от Мачадо? Да, даже й благодари

Интрига се заформи около нобеловия медал на Мачадо и Тръмп.

Лидерът на опозицията във Венецуела заяви след срещата им, че тя е била „отлична“, и че е връчила медала си на американския президент в знак на признание за "неговата ангажираност към свободата на венецуелския народ".

На въпросите въпросите на репортерите

дали той е приел подаръка тя обаче отказа да отговори

Служител на Белия дом потвърди няколко часа по-късно, че Тръмп възнамерява да задържи медала.

„Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“, написа и президентът в публикация в социалните мрежи, предаде БТА.

Опитът на Мачадо да подобри отношенията си с Тръмп идва, след като той отхвърли възможността да я постави начело на Венецуела на мястото на сваления от власт Николас Мадуро, посочва Ройтерс.

Тръмп открито изразяваше желанието си да получи Нобеловата награда за мир, но Норвежкият Нобелов комитет я връчи на Мачадо миналия месец. Американският президент след това горчиво се оплака, че е бил пренебрегнат.

Въпреки че Мачадо връчи на Тръмп златния медал, който лауреатите получават заедно с наградата, самата награда остава нейна.

Норвежкият Нобелов институт неотдавна заяви, че наградата не може да бъде прехвърляна, споделяна или отменяна.

Снощната среща, която продължи малко повече от час, бе първата лична среща между двамата. След това Мачадо се срещна с десетина американски сенатори, както републиканци, така и демократи.