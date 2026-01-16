Над 100 000 са чуждите работници в Хърватия, нелегалните мигранти - под 650

В момента в Хърватия има 101 300 чуждестранни работници и по-малко от 650 нелегални мигранти, каза в парламента министърът на вътрешните работи Давор Божинович, както предаде хърватската агенция ХИНА.

Божинович отхвърли твърденията, че тази година Хърватия ще се нуждае от близо 500 000 чуждестранни работници, заявявайки, че по-малкият брой репортажи за случаите на нелегално влизане в страната не означава по-малко полицейска работа. Полицията е разположена денонощно по външните граници на Хърватия, каза той.

Божинович каза, че броят на незаконно преминалите границата е намалял с 44% миналата година, което затвърждава репутацията на Хърватия като една от най-сигурните страни.

Той добави, че до края на месеца на правителството ще бъде изпратено предложение за изменения в Закона за чужденците, които ще затегнат някои критерии и ще въведат владеене на хърватски език като условие за достъп до пазара на труда.

