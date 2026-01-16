IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Над 100 000 са чуждите работници в Хърватия, нелегалните мигранти - под 650

Предвижда се владеенето на хърватски език да е условие за достъп до пазара на труда

16.01.2026 | 09:20 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В момента в Хърватия има 101 300 чуждестранни работници и по-малко от 650 нелегални мигранти, каза в парламента министърът на вътрешните работи Давор Божинович, както предаде хърватската агенция ХИНА.

Божинович отхвърли твърденията, че тази година Хърватия ще се нуждае от близо 500 000 чуждестранни работници, заявявайки, че по-малкият брой репортажи за случаите на нелегално влизане в страната не означава по-малко полицейска работа. Полицията е разположена денонощно по външните граници на Хърватия, каза той.

Божинович каза, че броят на незаконно преминалите границата е намалял с 44% миналата година, което затвърждава репутацията на Хърватия като една от най-сигурните страни.

Той добави, че до края на месеца на правителството ще бъде изпратено предложение за изменения в Закона за чужденците, които ще затегнат някои критерии и ще въведат владеене на хърватски език като условие за достъп до пазара на труда.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хърватия чуждестранни работници нелегални мигранти
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem