Мерц призова Европа да се еманципира от САЩ и да не се принизява

Ще се наложи хората в Германия да работят повече и по-дълго

17.01.2026 | 07:46 ч. 2
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Европа да се еманципира от Съединените щати и да не се „принизява излишно“. По думите му САЩ все по-ясно се отдалечават от политика, основана на правила, и се насочват към подход, воден от силата. Мерц направи изявлението по време на предизборна проява в Хедесхайм, близо до Манхайм.

„Не можем да си позволим да заравяме главата в пясъка и да се опитваме да оцелеем в някаква ниша“, заяви канцлерът на събитие с водещия кандидат на ХДС за Баден-Вюртемберг Мануел Хагел. 

„Тази сметка няма да излезе. За да бъде уважавана, Германия трябва да се научи ясно да защитава собствените си интереси“, подчерта Мерц, цитиран от „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

Той посочи още, че вътре в страната ще се наложи хората да работят повече и по-дълго. Запазването на индустриалната база е ключово условие за справяне с предстоящите предизвикателства. 

„В много отношения водим битка за бъдещето на страната – както във външната, така и във вътрешната политика. Вярваме, че можем да решим проблемите, защото решението е в нашите ръце“, добави канцлерът. 

