Див бой между скиор и сноубордисти избухна във Френските Алпи ВИДЕО

Скиорът връхлетял един от сноубордистите

17.01.2026 | 17:42 ч. 11
Див бой избухна на популярно ски селище във Френските Алпи между сноубордисти и скиор след сблъсък на пистата.

Кадри, заснети от 32-годишния Ренан Витор през очилата му Ray-Ban Meta, показват обстановката във Вал Торенс, преди да избухне спорът.

Ренан твърди, че сбиването е започнало, когато скиор е прегазил сноубордист, което е предизвикало яростна реакция от приятелите на сноубордиста.

Скиорът е видян да размахва счупена ски щека, докато се е карал с група хора. След това кадрите показват сноубордист, който го преследва и го рита, преди втори човек да се приближи до скиора и да го удари силно в лицето, поваляйки го на пода.

Според Ренан, шестима мъже са преследвали и многократно са удряли скиора, който отчаяно се е опитвал да избегне ударите им.

"В началото не можех да повярвам какво се случва", разщада той. "Опитах се да се намеся, след като свалих ските си, но беше твърде опасно."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Френските Алпи скиор сноубордист
