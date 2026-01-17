Див бой между скиор и сноубордисти избухна във Френските Алпи ВИДЕО

Див бой избухна на популярно ски селище във Френските Алпи между сноубордисти и скиор след сблъсък на пистата.
Кадри, заснети от 32-годишния Ренан Витор през очилата му Ray-Ban Meta, показват обстановката във Вал Торенс, преди да избухне спорът.
Ренан твърди, че сбиването е започнало, когато скиор е прегазил сноубордист, което е предизвикало яростна реакция от приятелите на сноубордиста.
Snowboarders got into a fight with a skier at the Val Thorens resort in the French Alps after a collision on the slope. The moment was captured by 32-year-old Renan Vitor through his Ray-Ban Meta glasses as chaos broke out in Val Thorens. pic.twitter.com/tMaMFd4tVk— PrinkiPiglet (@KsuO66692) January 17, 2026
Скиорът е видян да размахва счупена ски щека, докато се е карал с група хора. След това кадрите показват сноубордист, който го преследва и го рита, преди втори човек да се приближи до скиора и да го удари силно в лицето, поваляйки го на пода.
Според Ренан, шестима мъже са преследвали и многократно са удряли скиора, който отчаяно се е опитвал да избегне ударите им.
"В началото не можех да повярвам какво се случва", разщада той. "Опитах се да се намеся, след като свалих ските си, но беше твърде опасно."