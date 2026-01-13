Тръмп ще участва на Световния икономически форум в Давос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се присъедини към десетки световни лидери на Световния икономически форум в Давос (Швейцария) следващата седмица, заедно с “най-голямата американска делегация досега“, съобщава AFP.

Новината съобщи изпълнителният директор на форума Бьорге Бренде, предаде АФП.

“С удоволствие приветстваме отново президента Тръмп“, каза Бренде по време на онлайн пресконференция преди срещата в Давос, шест години след последното му участие по време на първия му мандат.

Американският президент ще бъде придружен от голяма делегация - поне петима ключови министри ще го придружат - държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, както и специалният пратеник за Близкия изток и Украйна Стив Уиткоф.

Американският президент се обърна към участниците в Давос чрез видеовръзка миналата година, само дни след преизбирането си, но не беше ясно дали ще се появи лично тази година след период, в който разтърси глобалния ред с мащабна митническа офанзива както срещу съюзници, така и срещу противници.

Той ще бъде сред рекордните 64 държавни и правителствени ръководители, които ще пристигнат в алпийския ски курорт, съобщи Бренде, включително шестима лидери от страните от Г-7.

Общо се очакват около 3000 участници от бизнес средите, включително 850 главни изпълнителни директори или председатели на управителни съвети, както и активисти в областта на социалните въпроси, околната среда и труда.