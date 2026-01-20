IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фермери от Европа, включително България, се събират на протест в Страсбург

Протестът е срещу споразумението със страните от Меркосур

20.01.2026 | 07:40 ч. 2
БГНЕС/EPA

Фермери от цяла Европа, включително България, се събират днес пред ЕП в Страсбург, за да протестират срещу търговското споразумение между ЕС и страните от Меркосур - Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Европейските селскостопански производители смятат, че споразумението е несправедливо и ще доведе до нелоялна конкуренция.

Официалното подписване на споразумението беше в събота в Парагвай. За да може обаче то да влезе в сила, ЕП също трябва да го одобри. В сряда ЕП ще гласува дали споразумението да бъде предадено на Съда на ЕС с искане той да се произнесе относно съвместимостта на правните текстове с договорите на ЕС.

Споразумението, подготвяно повече от две десетилетия, предизвика вълна от недоволство в Европа, включително и сред българските производители. Основното опасение е свързано с огромната разлика в себестойността на продукцията. Южноамериканските държави разполагат с мащаби, които правят конкуренцията почти невъзможна за по-малките европейски пазари.

 

