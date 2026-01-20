В Русия осъдиха американец, плавал цяла година, за да се срещне с онлайн гадже

Ветеран от американския флот, за когото се твърди, че е плавал почти година, за да се срещне с рускиня, с която се е запознал онлайн, е осъден на затвор по обвинения в притежание на оръжие в черноморското пристанище Сочи.

58-годишният Чарлз Цимерман беше осъден на пет години затвор от руски съд в понеделник, след като гранични служители на ФСБ съобщиха, че са открили пушка, боеприпаси и цевта на пистолет на яхтата му, когато е пристигнал в пристанището през юни миналата година.

Прокурорите заявиха, че той е тръгнал от дома си в Северна Каролина през юли 2024 г. и е плавал през Атлантика и Средиземно море, след като се е влюбил в жена от Казан, град в руския Поволжки регион.

An American sailed for almost a year to a girl in Russia and received 5 years in a colony. In the summer of 2024, Charles Zimmerman set off on his own yacht from North Carolina to Russia to meet a girl from Kazan, whom he met on the Internet. pic.twitter.com/r9zHGqPxV2 — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) January 20, 2026

Сестрата на Цимерман, Робин Стулц, обаче твърди, че той е плавал за Нова Зеландия, когато е бил задържан от агенти на ФСБ в международни води и е принуден да плава 22 часа до Сочи.

"Той е плавал от САЩ за Нова Зеландия, така че, разбира се, е имал огнестрелно оръжие на борда. Не можете просто да се обадите на 911, ако нещо се обърка в морето", каза Щултц пред CBS News. "Той доброволно им го е разкрил, а те го обвиняват в контрабанда на оръжие. Това е очевидна схема, за да се намери друг американец, когото да търгуват. Той трябва да бъде обявен за неправомерно задържан."

Жената не беше посочена от съда, който заяви, че Цимерман се е признал за виновен.

"Той не си е направил труда да изучи законите на Руската федерация", каза съдът.

Щултц заяви, че "няма да се довери на никакви признания, които руснаците твърдят, че брат й е дал". Тя също така каза, че вече се е срещнала с представители на Държавния департамент на САЩ и че има силна подкрепа за това "освобождаването му да бъде приоритет за правителството на САЩ в разговорите им с руснаците".

Москва е обвинена в изфабрикуване на обвинения срещу американци и други западняци, за да се използват при размяна на затворници. Сред най-известните беше Евън Гершкович, репортерът на Wall St Journal, който беше осъден на 16 години затвор от Русия през 2024 г. за шпионаж. Той беше освободен при размяна на оръжия между Изток и Запад в Турция.

Ако обаче Цимерман бъде заловен в международни води, това би го направило първият западен гражданин, задържан от Москва извън руските граници.

Подозренията, че Цимерман е бил неправилно арестуван, бяха подкрепени от бреговата охрана на САЩ. През септември тя издаде сигнал за изчезнало лице за Цимерман, като заяви, че е напуснал Форт Мейкън в Северна Каролина за Нова Зеландия.

"За последно е чут от Цимерман на 23 юли 2024 г." съобщи бреговата охрана във Facebook. "Той беше информирал член на семейството си, че ще отплава с платноходката си на път за Средиземно море."

ФСБ публикува снимки на това, за което твърди, че е Цимерман на борда на бялата му лодка, както и на пушката и боеприпасите, които според нея са били иззети.