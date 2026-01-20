За година от втория мандат Тръмп е забогатял с $2,7 млрд.

Състоянието на президента на САЩ Доналд Тръмп е нараснало с около 2,7 млрд. долара през първата година от втория му мандат, сочат оценки на икономическото списание „Форбс“.

По данни на изданието към навършването на първата година от встъпването му в длъжност на 20 януари състоянието на Тръмп възлиза на около 6,6 млрд. долара при 3,9 млрд. долара в края на 2024 г. Година по-рано, преди началото на предизборната кампания, богатството му е било оценявано на 2,6 млрд. долара.

„Форбс“ отбелязва, че не само размерът, но и структурата на богатството на Тръмп се е променила съществено. Освен традиционните активи като недвижими имоти, голф игрища, курорти и лицензионен бизнес с името му, все по-голям дял заемат криптоактиви и публично търгуваната „Тръмп Медиа енд Текнолоджи Груп“ (TMTG) – компанията майка на социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).

Заради колебанията на криптопазарите състоянието на Тръмп се е понижило леко през последните месеци. През септември миналата година „Форбс“ го оценяваше на над 7 млрд. долара. Малко преди встъпването си в длъжност Тръмп пусна собствена криптовалута – т.нар. мемкойн $Trump, от която според изданието вероятно е реализирал стотици милиони долари. Той и синовете му имат дял и в криптоплатформата „Уърлд Либърти Файненшъл“ (World Liberty Financial).

Подозренията за конфликт на интереси съпътстват Тръмп от началото на мандата му, отбелязва „Форбс“. За разлика от повечето си предшественици той не е прехвърлил активите си в „сляп тръст“, а е оставил управлението на компаниите си основно на синовете си. В публикацията се посочва, че „Тръмп Органайзейшън“ (Trump Organisation) е сключвала сделки в държави като Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, докато тези страни са водели преговори с правителството на САЩ по търговски и оръжейни споразумения.

Критици на президента твърдят, че той е превърнал поста си в доходоносен бизнес. Американският икономически журналист Али Велши написа, че в класацията на „Форбс“ източникът на богатството на Тръмп вече не следва да бъде „недвижими имоти“, а „президентство“, пише и германският Ен Те Фау.