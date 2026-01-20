IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски отчете: Над 1 млн. домакинства в Киев остават без ток

Това е след снощната руска въздушна атака

20.01.2026 | 23:30 ч.
Снимка: Reuters

Повече от един милион домакинства в Киев остават без електроснабдяване след снощните въздушни удари на Русия над украинската столица, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от Ройтерс. 

"Само в Киев тази вечер повече от един милион домакинства остават без електроснабдяване. Значителен брой сгради нямат отопление, повече от 4000 жилищни сгради", съобщи Зеленски.

Украинските военновъздушни сили заявиха по-рано днес, че снощи Русия е извършила комбинирана атака с дронове и крилати ракети, които са нарушили електро-, топло- и водоснабдяването в различни части на Киев.

Столицата на Украйна преминава през най-тежката си военна зима, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия преди близо четири години, отбелязва ДПА.

Поредицата масирани нападения срещу Киев, съчетани с трайни минусови температури, влошиха положението на киевчани. Властите разкриха спешно подслони, в които хората да могат да се стоплят, да си налеят вода и да заредят мобилните си телефони./БТА

