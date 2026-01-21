"Касапинът на Хама“ Рифаат ал-Асад и чичо на Башар Асад почина на 88 г.

На 88 години почина Рифаат ал-Асад, братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад и чичо на сваления Башар Асад.
Сред критиците си той е по-известен като "Касапина на Хама“ заради потушаването на ислямисткото въстание в града през 1982 г., преди неуспешно да се бори за власт и да отиде в изгнание, припомня Ройтерс.
Рифаат ал-Асад е починал в Обединените арабски емирства.
Бивш армейски офицер, помогнал на Хафез ал-Асад да завземе властта при преврат през 1970 г. и да установи желязното си управление, Рифаат продължи да таи президентски амбиции през годините на изгнание, прекарани предимно във Франция.
Той се завръща в Сирия през 2021 г., преди да избяга отново през 2024 г. след свалянето на племенника си, президента Башар ал-Асад.