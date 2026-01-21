IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Касапинът на Хама“ Рифаат ал-Асад и чичо на Башар Асад почина на 88 г.

Бившият армейски офицер е починал в Обединените арабски емирства

21.01.2026 | 16:52 ч. 6
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

На 88 години почина Рифаат ал-Асад, братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад и чичо на сваления Башар Асад.

Сред критиците си той е по-известен като "Касапина на Хама“ заради потушаването на ислямисткото въстание в града през 1982 г., преди неуспешно да се бори за власт и да отиде в изгнание, припомня Ройтерс.

Рифаат ал-Асад е починал в Обединените арабски емирства.

Бивш армейски офицер, помогнал на Хафез ал-Асад да завземе властта при преврат през 1970 г. и да установи желязното си управление, Рифаат продължи да таи президентски амбиции през годините на изгнание, прекарани предимно във Франция. 

Той се завръща в Сирия през 2021 г., преди да избяга отново през 2024 г. след свалянето на племенника си, президента Башар ал-Асад.

Рифаат ал-Асад Касапина на Хама Башар Асад
