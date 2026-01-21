Опасно време в Гърция: Атина се наводни, торнадо откъсна дървета ВИДЕО

През последните 24 часа Гърция е обзета от силни валежи и поривисти ветрове. Това доведе до огромни наводнение в столицата Атина.

Очаква се вълната от тежки метеорологични условия, засегнала Гърция от ранните часове на сряда, да продължи до четвъртък следобед, носейки проливни дъждове, гръмотевични бури, снеговалежи и силни ветрове.

Шест региона - Пелопонес, Централна Гърция, районът на Атина, Тесалия, Северно Егейско море и Западна Македония - са поставени в състояние на мобилизация. На жителите на Атина, Виотия и Евия бяха изпратени спешни текстови съобщения, призоваващи ги да ограничат движението си.

Училищата останаха затворени в сряда в много части на страната, включително в Атина, а фериботните услуги бяха спрени в цялата страна. Проливните валежи вече причиниха смущения в района на Атина.

Пожарната екипа отговори на множество обаждания за изпомпване на вода в Атина, особено в североизточните предградия Папагу и Холаргос. В Агиос Димитриос, в южна Атина, три къщи близо до поток бяха евакуирани като предпазна мярка.

В Калитея, югозападно от центъра на града, нивото на водата в река Илисос се повиши значително, което предизвика безпокойство сред жителите. Властите заявиха, че ситуацията остава под контрол към сряда следобед.

Flash flooding at the moment in Ano Glyfada, Athens, Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/9499PiOrE3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 21, 2026

В западния Пелопонес торнадо премина през селски райони, като напълно унищожи животновъден обект в село Склива и изкорени дървета в целия регион. Според държавната телевизия ERT, собствениците на обекта издирват 60 животни, които са се разпръснали по време на бурята.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να δοκιμάζει την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, με πλημμυρικά φαινόμενα να μετατρέπουν δρόμους σε ποτάμια. Αυτοκίνητα έχουν βυθιστεί κάτω από τη γέφυρα στη Σπύρου Λούη, στο Μαρούσι.#weather #rain #athens #greece #news #tanea #now pic.twitter.com/F8OUAzyQce — TA NEA (@ta_nea) January 21, 2026

Очаква се екип от Организацията за селскостопанско застраховане (ELGA) да посети засегнатия район в четвъртък, за да оцени щетите.