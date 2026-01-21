Опасно време в Гърция: Атина се наводни, торнадо откъсна дървета ВИДЕО

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Опасно време в Гърция: Атина се наводни, торнадо откъсна дървета

21.01.2026 | 20:50 ч. 4
През последните 24 часа Гърция е обзета от силни валежи и поривисти ветрове. Това доведе до огромни наводнение в столицата Атина. 

Очаква се вълната от тежки метеорологични условия, засегнала Гърция от ранните часове на сряда, да продължи до четвъртък следобед, носейки проливни дъждове, гръмотевични бури, снеговалежи и силни ветрове.

Шест региона - Пелопонес, Централна Гърция, районът на Атина, Тесалия, Северно Егейско море и Западна Македония - са поставени в състояние на мобилизация. На жителите на Атина, Виотия и Евия бяха изпратени спешни текстови съобщения, призоваващи ги да ограничат движението си.

Училищата останаха затворени в сряда в много части на страната, включително в Атина, а фериботните услуги бяха спрени в цялата страна. Проливните валежи вече причиниха смущения в района на Атина.

Пожарната екипа отговори на множество обаждания за изпомпване на вода в Атина, особено в североизточните предградия Папагу и Холаргос. В Агиос Димитриос, в южна Атина, три къщи близо до поток бяха евакуирани като предпазна мярка.

В Калитея, югозападно от центъра на града, нивото на водата в река Илисос се повиши значително, което предизвика безпокойство сред жителите. Властите заявиха, че ситуацията остава под контрол към сряда следобед.

В западния Пелопонес торнадо премина през селски райони, като напълно унищожи животновъден обект в село Склива и изкорени дървета в целия регион. Според държавната телевизия ERT, собствениците на обекта издирват 60 животни, които са се разпръснали по време на бурята.

Очаква се екип от Организацията за селскостопанско застраховане (ELGA) да посети засегнатия район в четвъртък, за да оцени щетите.

