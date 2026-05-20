Феновете на ЦСКА със шествие преди финала за Купата (СНИМКИ)

20.05.2026 | 18:07 ч. 1

Снимка: БГНЕС

Привържениците на ЦСКА направиха шествие преди финала в турнира за Купата на България с Локомотив Пловдив. По традиция запалянковците на "червените" потеглиха към Националния стадион от ул. "Цар Иван Асен II".

На "Васил Левски" се очакват около 25 000 фенове на столичани, сред които ще бъде и олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар.

Привържениците на двата отбора ще бъдат подгряти от световноизвестния музикален изпълнител Роб Мъни от от C-Block.

Битката за трофея от Купата и място в европейските клубни турнири през следващия сезон стартира в 19:00 часа.

