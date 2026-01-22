Стряскащо: Светът е навлязъл в състояние на воден фалит

Половината от 100-те най-големи града в света изпитват високи нива на воден стрес, като 39 от тях се намират в региони с "изключително висок воден стрес", показват нови анализи и картографиране.

Водният стрес означава, че водоизточниците за обществено водоснабдяване и промишлеността са близо до надвишаване на наличните запаси или до пресъхване, често причинени от лошо управление на водните ресурси, изострено от климатичните промени.

Watershed Investigations и Guardian са картографирали градовете към водосборни басейни с напрежение, разкривайки, че Пекин, Ню Йорк, Лос Анджелис, Рио де Жанейро и Делхи са сред тези, изправени пред изключителен стрес, докато Лондон, Банкок и Джакарта са класифицирани като силно стресирани.

Отделен анализ на сателитните данни на НАСА, събран от учени в University College London, показва кои от 100-те най-големи града са пресъхнали или са се овлажнили повече от две десетилетия, като места като Ченай, Техеран и Джънджоу показват силни тенденции на пресушаване, а Токио, Лагос и Кампала показват силни тенденции на овлажняване. Всичките 100 града и техните тенденции могат да се видят в нов интерактивен атлас за водна сигурност.

Около 1,1 милиарда души живеят в големи метрополни райони, разположени в региони, страдащи от силно дългосрочно засушаване, в сравнение с около 96 милиона в и около градове в региони, показващи силни тенденции на овлажняване. Сателитните данни обаче са твърде груби, за да покажат подробности и контекст в местен мащаб.

Повечето градски райони в зони с особено овлажняване са в Субсахарска Африка, като само Токио и Санто Доминго в Доминиканската република се намират другаде. Повечето градски центрове в райони с най-силни сигнали за засушаване са концентрирани в Азия, особено в Северна Индия и Пакистан.

Сега, в шестата си година на суша, Техеран е опасно близо до "денят нула", когато няма да има вода за гражданите му, а миналата година президентът на страната Масуд Пезешкиан заяви, че градът може да се наложи да бъде евакуиран, ако сушата продължи. Кейптаун и Ченай са се приближили до "денят нула", а много от най-бързо развиващите се градове в света са разположени в зони на засушаване, където биха могли да изпитат бъдещ недостиг на вода.

"Чрез проследяване на промените в общото количество вода, съхранявана от космоса, проектът на НАСА Grace показва кои градове пресъхват и кои стават по-влажни, предлагайки ранно предупреждение за възникваща водна несигурност", обясни Мохамад Шамсудуха, професор по водни кризи и намаляване на риска в UCL.

Във вторник ООН обяви, че светът е навлязъл в състояние на воден фалит, при което влошаването на някои водни ресурси е станало постоянно и необратимо. Проф. Кавех Мадани, директор на Института за водна среда и здраве към Университета на ООН, заяви, че лошото управление на водите често е основната причина за фалит и че климатичният срив рядко е единствената причина.

"Изменението на климата е като рецесия в допълнение към лошото управление на бизнеса", допълни той.

Световната банка също бие тревога. Глобалните запаси от сладка вода са намалели рязко през последните 20 години, според групата, която казва, че планетата губи около 324 милиарда кубически метра сладка вода всяка година, достатъчно, за да задоволи годишните нужди на 280 милиона души или приблизително населението на Индонезия. Загубите засягат големи речни басейни на всеки континент.

До 2055 г. Англия може да се нуждае от намиране на допълнителни 5 милиарда литра вода на ден, за да задоволи търсенето на обществено водоснабдяване - повече от една трета от 14-те милиарда литра вода, които понастоящем се подават в общественото водоснабдяване, според Агенцията по околна среда. Други водни сектори, като селското стопанство и енергетиката, може да се нуждаят от допълнителни 1 милиард литра вода на ден.

Шамсудуха каза, че "скритият ресурс от подземни води предлага на Обединеното кралство по-устойчиво на климатичните промени водоснабдяване", но добави, че "без постоянен мониторинг и по-добро управление рискуваме да го управляваме сляпо на фона на засилващия се натиск върху развитието и климата".

Части от Южна Англия наскоро претърпяха прекъсвания на водоснабдяването, които South East Water обвини за зимни бури. Регулаторните органи обаче вече бяха писали до компанията със "сериозни опасения" относно сигурността на водоснабдяването.

Във вторник правителството публикува бяла книга за водите, насочена към основен ремонт на водната система, включително установяване на нова длъжност на главен инженер, "MOT проверки" на водната инфраструктура и нови правомощия за нов регулатор на водите.