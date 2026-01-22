IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

Обявиха извънредно положение в квартал “Глифада” в Атина

Придошлите води вчера взеха и жертва

22.01.2026 | 17:04 ч. 1
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

В южния атински квартал “Глифада”, пострадал от наводнение след проливните дъждове снощи, е обявено извънредно положение, съобщават медиите в Гърция.

Вчера вечерта там е загинала 56-годишна пешеходка, затисната от автомобил, отнесен от придошлите води по една от улиците. 

Съгласно решение на Министерството на вътрешните работи от четвъртък, на местните общински власти ще бъдат отпуснати извънредни средства, за да могат да оценят мащаба на щетите по уличната мрежа и инфраструктурата и да пристъпят към неотложни възстановителни дейности.

“Това, което преживяхме, е нещо, каквото нито аз, нито дори най-възрастните жители на Глифада са виждали. От снощи сме постоянно на улиците и работим без прекъсване“, заяви кметът на района Йоргос Папаниколау, цитиран от АНА-МПА. 

Свързани статии

Жители на крайбрежен район, цитирани от в “Катимерини“, заявиха, че макар наводненията винаги да са били проблем в района, той се е задълбочил в резултат на разрастването на застрояването и поредицата от горски пожари в планината Имитос. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Атина Гърция извънредно положение наводнения жертва
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem