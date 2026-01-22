Обявиха извънредно положение в квартал “Глифада” в Атина

В южния атински квартал “Глифада”, пострадал от наводнение след проливните дъждове снощи, е обявено извънредно положение, съобщават медиите в Гърция.

Вчера вечерта там е загинала 56-годишна пешеходка, затисната от автомобил, отнесен от придошлите води по една от улиците.

Съгласно решение на Министерството на вътрешните работи от четвъртък, на местните общински власти ще бъдат отпуснати извънредни средства, за да могат да оценят мащаба на щетите по уличната мрежа и инфраструктурата и да пристъпят към неотложни възстановителни дейности.

“Това, което преживяхме, е нещо, каквото нито аз, нито дори най-възрастните жители на Глифада са виждали. От снощи сме постоянно на улиците и работим без прекъсване“, заяви кметът на района Йоргос Папаниколау, цитиран от АНА-МПА.

Жители на крайбрежен район, цитирани от в “Катимерини“, заявиха, че макар наводненията винаги да са били проблем в района, той се е задълбочил в резултат на разрастването на застрояването и поредицата от горски пожари в планината Имитос. / БТА