Рюте смъмри Тръмп: НАТО даде стотици жертви за САЩ

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е смъмри Доналд Тръмп след речта му в Давос. Той заяви пред президента на САЩ, че на всеки двама американци в Афганистан е загинал един войник от НАТО, след като Тръмп се усъмни в западния алианс.

Говорейки на Световния икономически форум (в Давос, Швейцария вчера, Тръмп каза:

"Не съм сигурен, че щяха да бъдат там за нас, ако им се обадим", докато се опитваше да оправдае вече изоставения си план за придобиване на Гренландия от Дания. "Познавам ги всички много добре. Не съм сигурен, че щяха да бъдат там. Знам, че ние ще бъдем там за тях, ако се случи нещо. Не знам дали ще бъдат там за нас".

Твърденията обаче пренебрегват факта, че страните членки на НАТО са дали стотици жертви по време на войната в Афганистан, предизвикана след атаката на 11 септември срещу Световния търговски център в Ню Йорк.

Само Великобритания е загубила 457 войници, като Франция, Германия, Италия и Дания също са дали множество жертви.

"Чух ви да казвате едно нещо вчера и днес. Не бяхте абсолютно сигурни, че европейците ще се притекат на помощ на САЩ, ако бъдете нападнати. Нека ви кажа, те ще го направят и го направиха в Афганистан", контрира Рюте.

Опровержението дойде, след като Тръмп нарече Дания - която даде най-висок брой жертви на глава от населението сред коалиционните сили в Афганистан - "неблагодарна" за американската защита по време на Втората световна война.

"На всеки двама американци, които платиха най-високата цена, имаше по един войник от друга страна от НАТО, който не се върна при семейството си - от Нидерландия, от Дания и особено от други страни", каза генералният директор на НАТО. "Така че можете да бъдете абсолютно сигурни, че ако някога Съединените щати бъдат атакувани, вашите съюзници ще бъдат с вас. Има абсолютна гаранция. Наистина искам да ви кажа това, защото ме боли, ако мислите, че не е така."

В удивително отстъпление след срещата си с Рюте, президентът на САЩ заяви, че двамата са се споразумели за "рамката на бъдеща сделка" за Гренландия, както и за "целия Арктически регион". Това означава, че Тръмп вече се е отказал от плана си да завземе полуавтономната територия и е оттеглил заплахата си да наложи тарифи на Обединеното кралство и седем други европейски държави, които са му пречили.

Това не е първият път, когато президентът на САЩ публично изразява недоволството си от НАТО.

По-рано този месец Тръмп заяви в публикация в Truth Social, че се съмнява, че съюзниците "ще бъдат до нас, ако наистина имаме нужда от тях", пишейки:

"Винаги ще бъдем до НАТО, дори и те да не са до нас."