Унгарски министър: Ромите са национален резерв за чистене на тоалетни

Водещ унгарски министър беше подложен на остри критики, след като заяви, че след като страната „няма мигранти“, ромите трябва да поемат почистването на тоалетните във влаковете.

Думите бяха изречени по време на предизборно събитие преди изборите на 12 април, на които 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан ще бъде поставено на изпитание, при положение че опозицията води в независими социологически проучвания.

Ромите са най-голямото малцинство в Унгария, съставляващо около 7% от населението от 9,5 милиона души, като често са обект на дискриминация.

Макар Орбан да прокламира политика на „нула мигранти“, през последните години страната допусна десетки хиляди „гост-работници“, за да компенсира недостига на работна ръка.

„Ако няма мигранти и някой трябва да чисти тоалетните във влаковете ИнтерСити – защото унгарските избиратели не горят от желание да почистват чужди засрани тоалетни – тогава трябва да се използват вътрешните резерви. А вътрешният резерв е унгарската ромска общност“, заяви министърът на строителството и транспорта Янош Лазар в западния град Балатоналмадѝ.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр призова Лазар „да напусне обществения живот“, като го обвини, че е „преминал всяка граница“.

Няколко ромски организации също осъдиха изказването, определяйки го като опит представителите на малцинството да бъдат сведени до най-ниското стъпало на социалната йерархия.

„Скандално е, че при всяка предизборна кампания отново се вади „циганската карта“, заяви пред сайта Рома Прес Център Силвия Сенаши, ръководител на фондация Uccu, която се бори срещу дискриминацията на ромите.

Бела Рац, лидер на сдружението 1Hungary, занимаващо се с политика на паметта, свързана с ромската общност, отхвърли тезата, че ромите представляват „резерв“. „Достатъчно е да се огледаме – роми работят в строителството, като предприемачи, интелектуалци и в проекти за обществена заетост“, посочи той пред същото издание и добави, че министърът трябва да се извини и да подаде оставка.

Лазар отхвърли критиките с публикация във Facebook, определяйки ги като „типично либерално морализаторство“, и заяви, че както той самият като бивш кмет, така и правителството са направили много за интеграцията на ромите. | БГНЕС