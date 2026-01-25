Като в Squid Game: Италианска фирма пита работниците си кого биха уволнили

Кой от колегите ви бихте предложили да бъде уволнен, ако трябваше да номинирате някого?

Този въпрос беше зададен на работници в италианска компания, произвеждаща части за перални машини миналия месец, което накара медиите да го оприличат на дистопичния телевизионен сериал Squid Game ("Играта на калмари").

В писмо до над 100-те служители на Bluergio във Венето, мениджърите посочиха четири категории персонал, към които биха могли да се обърнат, ако се наложи съкращаване на работни места, и помолиха получателите да отбележат квадратчетата.

Категориите бяха: служители, предлагащи доброволно уволнение, служители на непълен работен ден, служители без семейства, които да издържат, и най-младите служители. Пета категория - "други" - покани служителите да предложат свои собствени категории, които да поставят на линията на огъня.

Писмото беше описано като "жестока игра" от италианския синдикат на металургичните работници, който заяви, че "прехвърля отговорността за съкращенията на работни места върху самия персонал", добавяйки, че искането на служителите да подпишат отговорите си е "увеличило психологическия натиск".

"Няма да позволим на персонала да бъде принуждаван да участва в тази унизителна игра", каза Мануел Морето, местен синдикален лидер.

Италианските медии сравниха схемата с южнокорейския сериал на Netflix "Играта на калмари", в който участниците в смъртоносни игри са принудени да се обръщат един срещу друг, за да оцелеят.

Компанията защити решението си, като заяви пред италианската информационна агенция Ansa:

"Това е само вътрешно проучване, за да се тества климатът във фирмата. Нашият сектор е изправен пред криза и целта ни е да избегнем съкращения."

Само около десет служители са отговорили на писмото, съобщи Ansa.

На уебсайта на Bluergo се казва, че компанията е "известна по целия свят със своите тахометрични бобини за перални машини" и че нейният "млад и мотивиран" персонал е "готов и желае постоянно да приема нови предизвикателства и да процъфтява в позитивна и комуникативна работна среда с динамично ръководство начело".

Киара Апендино, депутат от опозиционната партия "Пет звезди", заяви, че писмото е превърнало "работните места в награди в риалити шоу, където оцеляваш, ако преминеш през гласуването на зрителите, докато останалите биват елиминирани". Тя призова италианското правителство да се намеси.

Историята попадна на първите страници на италианските вестници в петък. Водещият ежедневник Corriere della Sera нарече писмото "упражнение по садизъм, прикрито като демокрация на участието".

"Това прехвърля на жертвата отговорността за произнасянето на присъдата ѝ, лишавайки я от правото да се оплаче", се добавя в статията, която съветва служителите да изберат категорията "друго" и да напишат: "Започнете с уволнението на този, на когото е хрумнала идеята за този въпросник."