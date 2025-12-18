Първата дама на САЩ демонстрира класа в трейлъра на "Мелания" ВИДЕО

Нов трейлър на документалния филм "Мелания" ("MELANIA") повдига повече въпроси, отколкото дава отговори за отношенията между президента Доналд Тръмп и първата дама.

"Здравейте, г-н президент. Поздравления", казва ведро Мелания Тръмп, застанала с гръб към камерата, докато гледа към манхатънския силует в позлатена стая, с една бяла роза, поставена на бюрото. От другата страна на телефона съпругът ѝ пита: "Гледа ли го?" "Не. Да. Ще го видя по новините", отговаря Мелания Тръмп, вече седнала на бюрото си.

Изборът именно този обмен между първата двойка да бъде кулминацията в края на трейлъра е интригуващо решение от страна на създателите на филма - сред които е и самата първа дама.

Документалният филм, чиято премиера е насрочена за 30 януари, ще предложи рядък поглед към една от най-доверените - и прочуто дискретни - съветнички на Доналд Тръмп. Мелания Тръмп е подписала многомилионна сделка с Amazon MGM и е изпълнителен продуцент на проекта, което показва, че филмът е създаден с нейното пълно участие и редакционен контрол. Снимките започват през декември 2024 г. и проследяват 20-те дни около завръщането ѝ в Белия дом.

"Ето че пак започваме", казва Мелания Тръмп в откриващия кадър на трейлъра, докато влиза в Капитолия на САЩ в Деня на инаугурацията, носейки тъмносиньо-бяла шапка.

В трейлъра с продължителност една минута и осем секунди се виждат още Тръмп с персонала на резиденцията на Белия дом на 20 януари, кадри от Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, и от Тръмп Тауър в Ню Йорк, както и сцени, в които Мелания обядва с близък човек, държи чадър на гробище и поставя бяла лилия върху надгробен камък.

В една по-дълга сцена Мелания дава обратна връзка на съпруга си, докато той репетира реч, в която се нарича "миротворец".

Седнала отстрани, първата дама го прекъсва: "Миротворец и обединител."

В друг момент тя пита агент от Тайните служби за неназовано събитие: "Безопасно ли е?", а той отговаря положително. Мелания Тръмп коментира загадъчно в глас зад кадър: "Всички искат да знаят. Е, ето го."

Лентата е режисирана от Брет Ратнър и бележи първия му голям проект от 2017 г. насам, когато няколко жени го обвиниха в сексуално посегателство. Ратнър отрича обвиненията.

Мелания Тръмп е дала да се разбере, че документалният филм е заел голяма част от вниманието ѝ зад кулисите през тази година. През втория мандат на съпруга си тя до голяма степен остана извън светлините на прожекторите, появявайки се публично значително по-рядко в сравнение със същия период от първия му мандат, тъй като разделя времето си между Ню Йорк и Палм Бийч. През последните седмици обаче тя увеличи публичните си изяви около празниците, в навечерието на премиерата на филма.

По време на скорошна поява, на която прие отличието "Patriot of the Year" от Fox Nation, Мелания Тръмп заяви, че идеята за документалния филм ѝ е хрумнала малко след като съпругът ѝ е спечелил втори мандат.

"Филм, какъвто досега не е правен - улавящ 20-те дни от живота ми преди инаугурацията, 20 интензивни дни на трансформация от гражданин в първа дама, в които балансирам бизнеса си, филантропията, грижата за бъдещето, изграждането на екипа си в Източното крило и персонала на Белия дом и, разбира се, грижата за семейството си", каза тя, цитирана от CNN.