Мелания чете приказкa на болни деца, но направи странен гаф

По повод предстоящите коледни празници първата дама на САЩ Мелания Тръмп посети болни деца, на които почете приказва, но странен гаф накара критиците ѝ отново да заговорят.

Мелания Тръмп беше разкъсана за това че по време на четенето си не е показала нито една от картинките от книгата на децата.

55-годишната първа дама се появи в Националната детска болница във Вашингтон, окръг Колумбия, миналата седмица, където се опита да внесе празнично настроение с разказване на истории.

По време на посещението група деца се събраха около Мелания, а тя прочете "Как Дядо Коледа слиза по комина?“.

Докато обръщаше страниците обаче, тя не покани публиката си да хвърли поглед на придружаващите илюстрации.

Клипове от посещението на Мелания оттогава станаха вирусни, а потребителите на социалните мрежи я критикуваха остро, че не е ангажирала правилно младата си аудитория, като им е показвала изображенията в книгата.

"Не ми пречи акцентът ѝ, но тя не знае как да чете книга на деца. Тя сама гледа илюстрациите, а не ги споделя. Наистина е странно", разкритикува я потребител в Х.

"От факта, че Мелания никога не е обръщала книгата, за да покаже на децата картинките, беше очевидно, че никога през живота си не е чела книга на дете", казва друг критик.

"Всички пропуснаха факта, че това е книжка с картинки за деца и Мелания никога не им показа картинките. Ето защо тези деца изглеждаха толкова отегчени", казва още един потребител в социалните мрежи.

Когато Мелания завърши коледната си история, тя се увери, че Хинкъл, настоящ пациент в болница, е посрещнат подобаващо с Дядо Коледа и г-жа Коледа, които стояха наблизо.

След като разговаря с други млади пациенти, първата дама се опита да си тръгне, но не без да прегърне Хинкъл.

Тя дойде и с подаръци, включително украшения "Бъди най-добър“, които раздаде на пациентите.

Мелания получи златна монета от Дядо Коледа с надписи "Вярвам“ и "Весела Коледа“.

Ежегодна традиция е първите дами да се появяват в болницата във Вашингтон, окръг Колумбия, а Мелания идваше всяка година по време на първия мандат на съпруга си Доналд Тръмп.

Традицията датира от администрацията на Труман, като Бес Труман става първата първа дама, посетила главната детска болница във Вашингтон по време на празниците.

Всяка първа дама е тръгнала по нейните стъпки.