Мелания представи биографичния си филм на частна прожекция в Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше домакин на предварителна прожекция на филма си за Amazon MGM Studios в Белия дом в събота вечер, съобщават американските медии.

Източници съобщиха, че очакваният списък с гости за документалния филм, режисиран от Брет Ратнър, чиято примиера ще бъде на 30 януари, включваше президент Тръмп и синът им Барън, кралица Рания на Йордания, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, Ерика Кърк, главният изпълнителен директор на AMD Лиза Су, главният изпълнителен директор на GE Лари Кълп, Анди Джаси и Майк Хопкинс от Amazon, ексклузивният старши съветник на Мелания Марк Бекман, рисковият капиталист Джим Брайер, продуцентът Фернандо Суличин, главният изпълнителен директор на Zoom Ерик Юан, Джеймс Пакър, фотографката Елън фон Унверт и други.

Това е първият път, когато президентът Тръмп е гледал целия филм.

Филмът ще дебютира на 20 пазара едновременно, преди да бъде пуснат в кината в 30 територии по света, както съобщихме по-рано.

Гостите са влизали под звуките на военен оркестър, който е свирил мелодия от филмовата музика, наречена "Валсът на Мелания“. На събитието е имало кофи с пуканки в ограничен тираж и черно-бяла тема, създадена от самата Мелания.

На коктейлния прием и прожекцията на адрес Пенсилвания Авеню 1600 се очакваха още Майк Тайсън, изпълнителният директор по брандирането Питър Арнел, рокаджията от Journey Джонатан Кейн, автомобилната наследница Ази Аниели и Франки Лагранж, Тони Робинс, TikTokOker-ът Линк Лорън, модният дизайнер Адам Липс, Ерве Пиер, Там Каналикам и президентът на Нюйоркската фондова борса Лин Мартин.

Преди излизането на филма в киносалоните следващата седмица, Доналд и Мелания Тръмп ще присъстват на премиерата му в четвъртък, 29 януари, в Центъра за сценични изкуства "Кенеди", преименуван на „Тръмп-Кенеди" от новоназначеното му ръководство.

Мелания Тръмп също така ще открие сесията на Нюйоркската фондова борса в сряда, за да промотира филма, добави Бекман, цитиран от Ройтерс.