Депутат на Зеленски загина, заби се с АТВ в микробус

Украинският депутат Орест Саламаха, член на управляващата партия на Зеленски "Слуга на народа", е загинал в катастрофа. Той управлявал АТВ, с което се е блъснал в микробус в неделния ден, съобщи „Киев Индипендънт“.

Давид Арахамия, ръководител на парламентарната фракция на Слуга на народа", обяви смъртта на Саламаха в социалните мрежи, като посочи, че инцидентът е станал "в тъмната част на денонощието, на натоварен пътен участък в близост до Лвов".

"Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството. Споделяме болката и скръбта от тази преждевременна загуба", добави Арахамия.

Катастрофата е станала в община Сокилники, в Лвовска област, около 18:15 часа местно време, съобщи Държавното бюро за разследване. Предварителната информация сочи, че Саламаха е навлязъл в насрещното платно за движение, преди да се сблъска с търговски микробус.

Пълното разследване на смъртта на Саламаха продължава, посочват от Държавното бюро за разследване.

Саламаха, на 34 години и баща на три деца, е избран за първи път в украинския парламент – Върховната рада – през 2019 г.