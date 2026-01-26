Карни отговори на Тръмп: Канада не подписва споразумение за свободна търговия с Китай

Канадският премиер Марк Карни отговори на заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи 100% мито върху стоки, внесени от Канада, ако северният съсед на Америка продължи с търговска сделка с Пекин.

Карни заяви, че споразумението му с Китай просто намалява тарифите за няколко сектора, които наскоро бяха засегнати от мита.

Тръмп обаче твърди друго и публикува съобщение в Truth Social: "Китай успешно и напълно превзема някога Великата страна Канада. Толкова е тъжно да се случи това. Надявам се само да оставят хокея на лед на мира! Президент DJT“

Канадският премиер заяви, че съгласно споразумението за свободна търговия със САЩ и Мексико има ангажименти да не се стремят към споразумения за свободна търговия с непазарни икономики без предварително уведомление.

"Нямаме намерение да правим това с Китай или с която и да е друга непазарна икономика. Това, което направихме с Китай, е да коригираме някои проблеми, които се развиха през последните няколко години", каза в отговор премиерът на Канада.

Речта на Карни в Давос

В публикацията си в събота Тръмп заяви, че ако Карни „си мисли, че ще превърне Канада в "пристанище“ за Китай, където да изпраща стоки и продукти в Съединените щати, той дълбоко греши“.

"Не можем да позволим Канада да се превърне в отвор, през който китайците изливат евтините си стоки в САЩ“, каза министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в предаването „This Week“ по ABC.

Заплахата на Тръмп дойде на фона на ескалираща словесна война с Карни, тъй като стремежът на републиканския президент да придобие Гренландия напрегна НАТО.

Карни се очерта като лидер на движение, насочено към държавите да намерят начини за обединяване и противодействие на САЩ под ръководството на Тръмп, припомня Euronews.

Говорейки в Давос преди Тръмп, Карни каза в речта си: "Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, сте в менюто“ и предупреди за принуда от страна на великите сили - без да споменава името на Тръмп. Премиерът получи широка похвала и внимание за забележките си.

Натискът на Тръмп да придобие Гренландия идва, след като той многократно критикува Канада за нейния суверенитет и предлага тя също да бъде абсорбирана от Съединените щати като 51-ви щат. Тази седмица той публикува променено изображение в социалните медии, показващо карта на Съединените щати, която включва Канада, Венецуела, Гренландия и Куба като част от територията им.