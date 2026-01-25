IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп заплащи Канада със 100% мита заради търговската ѝ сделка с Китай

Отнощенията между Тръмп и канадския премиер Карни са отново влошени

25.01.2026 | 08:40 ч. 21
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мито върху стоки, внасяни от Канада, ако северната му съседка продължи търговското си споразумение с Китай.

Тръмп заяви в публикация в социалните мрежи, че ако канадският премиер Марк Карни "си мисли, че ще превърне Канада в пристанище за слизане“ за Китай, където да изпраща стоки и продукти в Съединените щати, дълбоко греши".

Търговска война

Докато Тръмп води търговска война през последната година, този месец Канада договори споразумение за намаляване на митата върху китайските електрически превозни средства в замяна на по-ниски вносни такси върху канадските селскостопански продукти.

Първоначално Тръмп заяви, че това споразумение е това, което Карни "трябва да прави и е добре той да подпише търговско споразумение“.

Доминик Льоблан, министърът на Канада, отговарящ за търговията със Съединените щати, заяви, че Канада и Китай са разрешили "няколко важни търговски въпроса“, но няма стремеж към споразумение за свободна търговия.
Заплахата на Тръмп дойде на фона на ескалираща словесна война с Карни, тъй като стремежът на републиканския президент да придобие Гренландия напрегна НАТО. Тръмп коментира по време на посещението си в Давос, Швейцария, тази седмица, че "Канада живее благодарение на Съединените щати“.

Премиерът Карни отвърна, че неговата страна може да бъде пример, че светът не е нужно да се поддава на автократични тенденции. "Канада не живее благодарение на Съединените щати. Канада процъфтява, защото сме канадци“, каза той.

Напрежение

По-късно Тръмп отмени поканата си към Карни да се присъедини към неговия "Съвет за мир“, който президентът на САЩ заяви, че формира, за да се опита да разреши глобални конфликти.

В съобщението си в събота Тръмп продължи провокациите си, като нарече канадския лидер "губернатор Карни“. Тръмп беше използвал същия прякор за предшественика на Карни, Джъстин Трюдо, и първото му използване на този прякор към Карни беше поредният белег за влошените им отношения.

Карни се очерта като лидер на движение, насочено към намиране на начини за обединяване и противодействие на САЩ под ръководството на Тръмп. Говорейки в Давос преди Тръмп, Карни каза: "Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата за преговори, сте в менюто“ и предупреди за принуда от страна на великите сили, но без да споменава името на Тръмп.

