IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Фокусът е бил върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир

24.01.2026 | 18:43 ч. 7
Reuters

Reuters

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна с посредничество на САЩ в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции.

Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир. Той каза, че преговорите са включвали "директно взаимодействие" между представители на двете страни и са се провели в "конструктивна и положителна атмосфера", отбелязва Ройтерс.

Свързани статии

Министерството на външните работи на Русия, коментирайки перспективите за евентуални допълнителни преговори с Украйна в Истанбул, заяви, че Москва остава отворена за продължаване на диалога, съобщи руската агенция РИА Новости.

Русия и Украйна продължиха днес за втори пореден ден преговорите в Абу Даби с посредничеството на САЩ, търсейки решение за слагане на край на почти 4-годишната война в Украйна.

Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от 2022 г. насам. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

преговори САЩ украйна Русия война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem