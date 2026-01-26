САЩ и ПВО: защо чуждите победи могат да дадат грешни уроци

Американските сили, които проведоха рейд във Венецуела, за да заловят бившия лидер на страната, се оттеглиха без да загубят нито един самолет от руските системи за противовъздушна отбрана и китайските радари на страната.

След това американският министър на отбраната Пит Хегсет заяви, че „изглежда, че руските противовъздушни системи не са функционирали толкова добре, нали?“ Той не даде повече подробности, но по време на брифингите висшият американски генерал говори за това как американските сили са разглобили и унищожили вражеските противовъздушни системи, пише BI.

Макар че САЩ могат да черпят известна степен на увереност в своите способности от успеха на мисията, съществува риск да се преувеличи значението на този успех, особено когато става въпрос за оръжия, произведени от американски конкуренти, които са в ръцете на други военни сили.

Някои от провалите на чуждестранните системи за противовъздушна отбрана, експлоатирани от Венецуела, например, се приписват на проблеми като бездействие, некомпетентност и липса на функционална съгласуваност между различните системи.

Победите във Венецуела по време на операция „Абсолютна решителност“ или в операции срещу руски противовъздушни системи, експлоатирани от Иран, може да не се отразят по същия начин в битка с Русия или Китай.

Неуспехи на венецуелската противовъздушна отбрана

Американските сили очакваха „значителна съпротива“ от венецуелската отбрана, според меморандум. Снимка на ВВС на САЩ, направена от авиатор 1-ви клас Изабел Танър

Операцията на САЩ във Венецуела за залавянето на бившия президент Николас Мадуро и съпругата му по-рано този месец беше голямо и сложно начинание, в което участваха над 150 самолета, включително стелт изтребители F-35 и F-22, реактивни самолети F/A-18, реактивни самолети за електронна атака EA-18, самолети за ранно предупреждение E-2, бомбардировачи и други самолети, включително дронове.

Изглежда, че широко рекламираните китайски радари не са били от голяма полза, когато САЩ започнаха масивна въздушна атака срещу Венецуела.

Докато силите за задържане се приближаваха към укрепената цел във Fuerte Tiuna, военна база в столицата Каракас, американски самолети започнаха да нанасят удари по въздушната отбрана на Венецуела, за да отворят коридор за хеликоптери, летящи на ниска височина по предварително зададен маршрут. Плановиците очакваха значителна съпротива, но мрежата за въздушна отбрана капитулира под огромния натиск на САЩ.

САЩ използваха комбинация от средства, за да унищожат противовъздушната отбрана, включително противорадиационни ракети AGM-88, които се насочват към радарни системи и електронни смущения. Победата обаче може да не се дължи единствено на американската бойна мощ.

„Венецуелските екипажи явно не бяха подготвени, тъй като разположиха много от позициите на противовъздушната отбрана в средата на полета, а не под камуфлаж“, заяви пред Business Insider Марк Кансиан, пенсиониран полковник от морската пехота и експерт по отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания. Тези системи бяха уязвими за американските сили.

Имаше и други проблеми. След операция „Абсолютна решителност“ някои доклади сочеха, че Венецуела не е имала някои системи, свързани с радари, когато американските въздушни сили са пристигнали за операцията.

„Това е шокираща некомпетентност“, заяви Майкъл Соболик, старши научен сътрудник в Института „Хъдсън“.

Дългогодишни проблеми в мрежата за противовъздушна отбрана на Венецуела, особено по отношение на поддръжката и поддържането на руските системи за противовъздушна отбрана и китайските радари, са отбелязани от експерти и анализатори, разкривайки сериозни недостатъци по отношение на състоянието на отбранителните технологии на страната.

И така, какво точно могат да разберат западните военни от представянето на руските и китайските системи във Венецуела? Трудно е да се каже със сигурност, поне с информацията, която е налична в момента в публичното пространство.

Преди американската военна операция се смяташе, че венецуелската армия разполага с руски батареи S-300VM, системи Buk-M2, пускови установки S-125 Pechora-2M и китайски радари YJ-27. През ноември миналата година руски депутат заяви, че Москва е доставила нови системи Pantsir-S1 и Buk-M2E на Венецуела. Не е ясно кои системи са били в експлоатация по време на американската операция.

Венецуела разполагаше и с китайски радари YJ-27, които се използват за откриване и определяне на процедури за взаимодействие с вражески въздушни цели. Пекин рекламира тези системи като най-модерни, твърдейки, че могат да откриват стелт самолети като F-22 и F-35 от разстояние над 150 мили и са устойчиви на заглушаване.

Соболик заяви пред Business Insider, че по-важно от тези твърдения е как системите се представят в реална конфликтна ситуация. Радарите, подобно на руските системи за отбрана, изглежда са били малко полезни.

САЩ и техните партньори са осуетили руските системи за противовъздушна отбрана и в други конфликти. Израелската въздушна мощ, например, победи руските системи за противовъздушна отбрана в Иран. САЩ направиха същото, когато започнаха операция „Midnight Hammer“ и нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения.

Подобно на мисията във Венецуела, това бяха подробно планирани операции, включващи значителни сили срещу по-слаби експортни варианти, управлявани от потенциално недостатъчно обучени оператори. Руските системи за противовъздушна отбрана са били по-ефективни в Украйна, въпреки че все пак е имало загуби в бой, дори за усъвършенствани системи като S-400.

„Очертава се картина, че тези системи могат да се справят с ниски и средни заплахи, но не и с най-трудните атаки, представлявани от САЩ и Израел“, каза Кансиан. Въпреки това, въздушните сили на САЩ и съюзниците им не са били тествани срещу пълния капацитет на руските и китайските интегрирани мрежи за противовъздушна отбрана.

Предимството на САЩ

Предвид тези съображения, Хюстън Кентвел, пенсиониран бригаден генерал от ВВС на САЩ и експерт в Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“, заяви пред Business Insider, че поддържането на технологичното предимство и запазването на бойна готовност са от съществено значение за осигуряване на превъзходство.

Ключов пример, според него, е изтребителят F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, който „неведнъж е доказал, че дава предимство на войниците във въздуха“ и „намалява риска за войниците, като същевременно предоставя повече възможности на политическите лица, вземащи решения“.

Очаква се, че продължаващото усъвършенстване в поддържането и експлоатацията на модерни самолети като F-35 ще даде на САЩ предимство във въздушната мощ пред противовъздушната отбрана на противника. До каква степен мисията във Венецуела отразява това предимство обаче не е ясно.